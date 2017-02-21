6 aylık bebek kanseri ‘teşhis etti’

İngiltere’nin Trump’ı ülkeye daveti protesto edildi— 21 Şubat 2017
İngiliz hükümetinin, “devlet ziyareti” çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump’ı ülkeye daveti, Birleşik Krallık genelinde protesto edildi.
İngiltere’nin Stafford şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Sarah Boyle, 6 aylık bebeği Teddy’nin meme kanserini teşhis ettiğini söyledi.
Bebeğinin sağ memesinden süt emmeyi reddettiğini söyleyen anneye 2013’te iyi huylu kist tanısı konmuştu.
Sarah, kiste tekrar bakılmasını istemiş ancak kendisine endişelenmemesi söylenmişti.
Genç anne, oğlunun geçen yaza kadar ‘sorunsuz bir şekilde’ süt emdiğini belirtti.
Ancak Sarah’nın söylediğine göre Teddy’nin davranışları birden değişti ve annesini itmeye başladı.
Sarah, “Çok huzursuzlaşmıştı, hatta bana vuruyordu. 8 aylık bir bebeğin annesini itmesi çok kalp kırıcı” diyor.
Birkaç hafta boyunca oğluna farklı pozisyonlarda süt emzirmeye çalışan anne daha sonra sütünün farklı tadıyor olabileceğini düşündü.
Sarah kistin sertleştiğini, acı vermeye başladığını ve memesinin şekil değiştirdiğini söylüyor.
Daha sonra tekrar doktora gitti ve göğüs taraması yapıldıktan sonra doktorlar kiste biyopsi yaparak kanser teşhisi koydular.
Üçlü negatif meme kanserinin ikinci evrede olduğu teşhisi konulan anne, çifte mastektomi yaptırdığını ve kemoterapi gördüğünü söyledi.
Bazı bebeklerin göğüsteki değişiklikleri anlayabildiğiyle ilgili anektotlar olsa da, doktorlar bunun her zaman kanserin işareti olduğunu düşünmüyor.(bbctürkçe)
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