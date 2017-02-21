‘Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu’ kahkaha tufanı estirmeye devam edecek

Osman Balıkçıoğlu yönetimindeki ‘Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu’nun oyuncu ve teknik kadrosu, 5 Şubat tarihinde Palmers Green- St. Monica’s Tiyatro Salonu’nda iki kez sahneledikleri ‘Angolem Hava Yolları’ ve ‘Şişman Danışman’ isimli skeçlerin yorgunluğunu Edmonton’da bulunan Capital Restaurant’ta yedikleri akşam yemeğiyle attı.

GELİRİN 2 BİN POUNDU BAĞIŞLANDI

Ana sponsorluğunu Happy Days Holidays’in, reklam sponsorluğunu ise Londra Gazetenin yaptığı, 5 Şubat’taki iki oyundan elde edilen gelirin 2 bin poundluk kısmı, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’na bağışlandı.

Usta tiyatrocu ve yazar Osman Balıkçıoğlu tarafından kaleme alınıp-yönetilen oyunlar, Londra’dan sonra 1 Nisan’da başlayacak turnede Kıbrıslı tiyatro severlerin de beğenisine sunulacak. Kıbrıs’taki ‘Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ yararına gerçekleştirecek oyunlar ülkenin dört büyük şehrindeki tiyatro salonlarında sahne alacak.

GÜNEY LONDRA MÜJDESİ

Osman Balıkçıoğlu, oyunların Kıbrıs turnesinden önce Mart ayının sonuna doğru Güney Londra’da bulunan Doktor Fazıl Küçük Türk Okulu yararına Okulun salonunda sergileneceğini de müjdeledi. Bu gösterinin tarihi yakın zamanda netleşecek.

Londra’da beklentilerinin üzerinde ilgi gördüklerini, aynı tempoyu Kıbrıs turnesinde de sergilemeyi amaçladıklarını belirten Osman Balıkçıoğlu, oyuncu kadrosu ve teknik ekibi ile kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan izleyicilerine ve sponsorlarına bir kez daha teşekkür etti.

“AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK”

Osman Balıkçıoğlu, “Bu oyunlar, tüm arkadaşlarımızın el ele, gönül gönle vererek özveriyle çalışmasının bir sonucudur. Gerçek birer dost olan ve tiyatro dünyasında çok görülen kıskançlık ile kaprislerden uzak durmasını bilen bir oyuncu ekibinden oluşuyoruz. Huzurlu çalışan bir kadroya sahibiz. Bu oyunları sergilememizin amacı, kesinlikle para kazanmak değil. Amacımız; kültürümüzü yaşatmak ve hayır kurumlarımıza destek vermek” dedi.

OYUNCU VE TEKNİK KADRO…

Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu’nun oyuncu kadrosunda; Osman Balıkçıoğlu, Hüsnü Kişi, Fatoş Törer, Fatoş Çağın, Hasan Özöncü, Artun Gökşan ve küçük Şadiye Balıkçıoğlu, teknik ekipte ise; Devin Çağ (sahne amiri), Leyla Çağ (makyöz), Pembe Törer (salon amiri) ve Cemile Gökşan (genel yönetmen) yer alıyor.