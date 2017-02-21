Brimsdown Doğan ayağa kalktı

İngiltere’nin Trump’ı ülkeye daveti protesto edildi— 21 Şubat 2017
İngiliz hükümetinin, “devlet ziyareti” çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump’ı ülkeye daveti, Birleşik Krallık genelinde protesto edildi.
Spartan South Midlands League Division One’da yer alan Brimsdown Doğan üst üste aldığı galibiyetlerle kümede kalma yolunda büyük umut aldı.
Hafta arasında rakip sahada Codicote’ye 3-1 galip gelen Brimsdown Doğan, Cumartesi günü de evinde Chesham United Reserves karşısında 4-2’lik üstünlük sağladı. Brimsdown Doğan, 29 karşılaşmada 19 puanla 20’inci yerdeki durumunu korudu ve bir üst sıradaki rakibiyle aradaki farkı ikiye düşürdü.
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