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Brimsdown Doğan ayağa kalktı

— 21 Şubat 2017

 

Spartan South Midlands League Division One’da yer alan Brimsdown Doğan üst üste aldığı galibiyetlerle kümede kalma yolunda büyük umut aldı.

Hafta arasında rakip sahada Codicote’ye 3-1 galip gelen Brimsdown Doğan, Cumartesi günü de evinde Chesham United Reserves karşısında 4-2’lik üstünlük sağladı. Brimsdown Doğan, 29 karşılaşmada 19 puanla 20’inci yerdeki durumunu korudu ve bir üst sıradaki rakibiyle aradaki farkı ikiye düşürdü.

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