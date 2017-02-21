Cinsiyet eşitsizliği ve öğretmen açığı— 21 Şubat 2017
I gazete sayfalarında bugün Avam Kamarası’ndaki iki komisyonun açıklamalarına da yer verdi.
I gazete sayfalarında bugün Avam Kamarası’ndaki iki komisyonun açıklamalarına da yer verdi.
Katie Grant imzalı haberde cinsiyet eşitsizliğine karşı kurulan komisyonun kadınlarla erkekler arasındaki maaş farklarını azaltmak için hükümete yaptıkları önerinin reddedilmesine verdikleri tepki yer alırken gazetenin eğitim muhabiri Richard Vaughan eğitim komisyonunun İngiltere’deki öğretmen açığını gidermek için “hiçbir adım atmayan” bakanları eleştirmesini yazdı. (bbctürkçe)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak