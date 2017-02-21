Dumlupınar, kolay geçti: 4-1

Cinsiyet eşitsizliği ve öğretmen açığı— 21 Şubat 2017
I gazete sayfalarında bugün Avam Kamarası’ndaki iki komisyonun açıklamalarına da yer verdi.
Peter May Sports Centre’da oynanan maçta Dumlupınar, Fenerbahçe’yi kendini zorlamadan mağlup etti.
Birinci Küme’de son sırada yer alan Fenerbahçe önünde yedek elemanlarına da yer veren Dumlupınar, play-off yolunda yerini biraz daha sağlamlaştırdı. Daha 10. dakikada Kaan’la 1-0 öne geçen Dumlupınar, devrenin bitimine beş dakika kala Michael’le ikinci golü buldu ve skor 2-0 oldu.
İkinci yarının başlarında Carlos farkı üçe çıkartırken, Ali Demir 70. dakikada skoru 4-0 yaptı. Fenerbahçe ise yönetici-futbolcusu Şenol Bayram’la 85. dakikada tek golünü kazandı: 4-1.
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