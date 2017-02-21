Dumlupınar, kolay geçti: 4-1

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, birlik cemi bağlama için Rotterdam Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinin ev sahipliğinde Hollanda’ya gidiyor. 25 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleşecek birlik cemini Cafer Kaplan Dede ve Ali Dereli Dede yürütecek. Birlik cemine katılmak isteyen vatandaşların en geç Çarşamba günü kayıt yaptırması istendendi. Otobüs ile yapılacak yolculuk için kişi başı gidiş dönüş yolculuk…