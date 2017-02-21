Emekli maaşlarında yüzde 30 azalma

Cinsiyet eşitsizliği ve öğretmen açığı— 21 Şubat 2017
I gazete sayfalarında bugün Avam Kamarası’ndaki iki komisyonun açıklamalarına da yer verdi.
i gazetesinin manşetinde milyonlarca emeklinin maaşında yaşanacak olası kesinti haberi bulunuyor.
İngiliz hükümetinin hazırladığı bir plana göre zor durumdaki bireysel emeklilik şirketlerine yardımcı olmak için 11 milyon kişinin gelecekteki emekli maaşları aşağıya çekilebilir. Plandaki önerilerden biri olan enflasyon etkisinin hesaplamalardan çıkarılmasının gerçekleşmesi durumunda bu azalış yüzde 30’u bulabilir.
Gazetedeki bir diğer haberde de İngiltere’deki büyükanne ve dedelerin torunlarına bakarak ülke ekonomisine 16 milyar sterlinlik katkı sağladığı aktarıldı. (bbctürkçe)
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