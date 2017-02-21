Forest tek golle üç puanı kaptı

İngiltere’nin Trump’ı ülkeye daveti protesto edildi— 21 Şubat 2017
İngiliz hükümetinin, “devlet ziyareti” çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump’ı ülkeye daveti, Birleşik Krallık genelinde protesto edildi.
Essex Senior League Premier Division’da Waltham Forest, sahasında konuk ettiği Burnham Ramblers’e 1-0 galip geldi.
Karşılaşma boyunca etkili ataklar yapan ev sahibi ekip sonuca 90’ıncı dakikada gitti. Bu dakikada Martin’in vuruşu skoru belirledi.
Forest, 32 maçta 47 puanla 11’inci sırada yer aldı.
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