Gökyüzünün cesur modeli

Cinsiyet eşitsizliği ve öğretmen açığı— 21 Şubat 2017
I gazete sayfalarında bugün Avam Kamarası’ndaki iki komisyonun açıklamalarına da yer verdi.
GEÇTİĞİMİZ hafta Dubai’nin en yüksek binalarından birinde fotoğraf çekimi gerçekleştiren St. Petersburg doğumlu 22 yaşındaki model Viktoria Odintsova’un paylaştığı video sosyal medya da 1 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.
Gökdelenden aşağı sarkarak verdiği pozlarda oldukça cesur olduğu gözlenen modelin gerçekleştirmiş olduğu fotoğraf çekimleri oldukça fazla hayran kazanmasında büyük önem taşıyor. Instagram hesabında 3 milyondan fazla takipçisi olan Rus modelin bazı hayranları bu cesaretinden etkilense de çoğu onu pervasızlıkla suçladı ve olgunlaşmamış bulduklarını belirtti.
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