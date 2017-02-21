Gökyüzünün cesur modeli

GEÇTİĞİMİZ hafta Dubai’nin en yüksek binalarından birinde fotoğraf çekimi gerçekleştiren St. Petersburg doğumlu 22 yaşındaki model Viktoria Odintsova’un paylaştığı video sosyal medya da 1 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

Gökdelenden aşağı sarkarak verdiği pozlarda oldukça cesur olduğu gözlenen modelin gerçekleştirmiş olduğu fotoğraf çekimleri oldukça fazla hayran kazanmasında büyük önem taşıyor. Instagram hesabında 3 milyondan fazla takipçisi olan Rus modelin bazı hayranları bu cesaretinden etkilense de çoğu onu pervasızlıkla suçladı ve olgunlaşmamış bulduklarını belirtti.