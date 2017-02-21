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Gökyüzünün cesur modeli

— 21 Şubat 2017

GEÇTİĞİMİZ hafta Dubai’nin en yüksek binalarından birinde fotoğraf çekimi gerçekleştiren St. Petersburg doğumlu 22 yaşındaki model Viktoria Odintsova’un paylaştığı video sosyal medya da 1 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

Gökdelenden aşağı sarkarak verdiği pozlarda oldukça cesur olduğu gözlenen modelin gerçekleştirmiş olduğu fotoğraf çekimleri oldukça fazla hayran kazanmasında büyük önem taşıyor. Instagram hesabında 3 milyondan fazla takipçisi olan Rus modelin bazı hayranları bu cesaretinden etkilense de çoğu onu pervasızlıkla suçladı ve olgunlaşmamış bulduklarını belirtti.

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