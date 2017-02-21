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İhracatta 6 milyarlık zarar tehlikesi

— 21 Şubat 2017

 

İngiltere basınının gündeminde işletmelere yönelik vergi artışı, emeklilik maaşında kesinti tartışmaları ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılığının (Brexit) ekonomiye etkisi vardı.

Guardian gazetesinin manşetinde İngiltere’nin ayrılığının AB’yle herhangi bir serbest ticaret anlaşması yapmadan gerçekleşmesi durumunda İngiliz ihracatçılarının 6 milyar sterlin zarara uğrayacağının aktarıldığı bir haber yer aldı.

Dan Roberts ve Sean Clarke imzalı haberde İngiltere Başbakanı Theresa May’in “hiçbir anlaşma olmaması kötü bir anlaşmadan iyidir” sözleri hatırlatılırken bunun maliyetnin ülkedeki endüstrileri kötü etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Gazeteye konuşan ve Sussex Üniversitesi’nde İngiltere ticareti üzerine araştırmalar yapan Prof. Alan Winters, “Bu büyük bir şok olur” derken Centre for European Reform araştırma merkezinin direktörü John Springford da İngiliz çiftçilerin karşı karşıya kalabilecekleri zararın farkında olmadıklarını belirtti.

Bu durumdan en çok etkilenecek sektörler arasında kimya, tekstil, hayvancılık, sanat, oyuncak otomotiv ve makine sektörleri bulunuyor.

Gazetenin Brexit muhabiri Lisa O’Carroll İngiltere’nin liman kenti Dover’da Brexit sonrası artacak gümrük işlemleri nedeniyle tır kuyruğunun kent trafiğini felç edebileceğine dikkat çekti. (bbctürkçe)

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