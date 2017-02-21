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İngiliz üniversitelerinde skandal!

— 21 Şubat 2017

Daily Telgraph gazetesinin birinci sayfasında yer alan haber de kopya çeken ve intihal yapan üniversite öğrencilerine daha ciddi cezaların verilmesi ve bunların adli sicil kayıtlarına işlenmesine yönelik teklif yer alıyor.

Gazete geçen ay, İngiliz üniversitelerindeki 20 bin kişinin 6 bin sterline varan paralar ödeyerek makalelerini ve tezlerini başka kişilere yazdırdıklarını ortaya çıkarmıştı. (bbctürkçe)

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