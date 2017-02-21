İngitereli Aleviler Hollanda’da cem bağlayacak

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, birlik cemi bağlama için Rotterdam Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinin ev sahipliğinde Hollanda’ya gidiyor.

25 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleşecek birlik cemini Cafer Kaplan Dede ve Ali Dereli Dede yürütecek.

Birlik cemine katılmak isteyen vatandaşların en geç Çarşamba günü kayıt yaptırması istendendi.

Otobüs ile yapılacak yolculuk için kişi başı gidiş dönüş yolculuk ücreti 50 pound olarak açıklandı.

İAKM ve Cemevi ile irtibata geçmek isteyenlerin 020 7241 6285 numaralı telefonu arabilecekleri belirtildi.

Cemevinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Değerli Canlar, 25 Şubat Cumartesi akşamı, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi olarak, Rotterdam Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde, Cafer Kaplan Dede ve Ali Dereli Dede’nin yürüteceği Birlik Cemi’ne mihman olacağız.

24 Şubat akşamı, saat 23:00’de Cemevimiz’den kalkacak olan otobüslerle canlarımızın yolculuğu başlayacak.

Sabah saatlerinde Rotterdam’a varılmış olunacak.

Rotterdam AKM ve Cemevi’nin gençleri rehberliğinde, saat 12’den 17’ye kadar şehrin turistik yerlerine bir gezimiz olacak.

Birlik Cemimiz’den hemen sonra tekrar Londra’ya dönülecek ve Pazar sabahı Londra’da olunacak.

Beurs, Markthal(indoor market), Kubushuizen(Cube House), Old Harbour, Erasmusburg ve Witte de with başlıca gezilecek yerler olarak belirlenmiştir.

Her canımızın yol masrafının kendi karşılayacak ve bu ücret £50’dur.

Mihman olmak isteyen canlarımızın en geç Çarşamba gününe kadar Cemevimiz’e isimlerini yazdırıp tutulacak otobüsler için ücretlerini ödemelerini rica ediyoruz.

Aşk ile Canlar.”