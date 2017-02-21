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Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’de

— 21 Şubat 2017

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gitti.

Çavuşoğlu, bugün saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek. İkili görüşmenin ardından müzakere heyeti ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 13:30’da Çavuşoğlu onuruna vereceği öğle yemeğinin ardından, 14:45’te Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarının katılımıyla müzakerelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapılacak.

Çavuşoğlu ile Akıncı, saat 16.00’da basın açıklaması yapacak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC ziyareti çerçevesinde Meclis Başkanı Sibel Siber’le de bir araya gelecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu yarın saat 16.30’da kabul edecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile de görüşecek. (HaberKıbrıs)

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