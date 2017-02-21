Yedek kulübesinde karnını doyuran kaleci

Cinsiyet eşitsizliği ve öğretmen açığı— 21 Şubat 2017
I gazete sayfalarında bugün Avam Kamarası’ndaki iki komisyonun açıklamalarına da yer verdi.
İngiltere FA Cup’ta dün gece oynanan Sutton United-Arsenal karşılaşmasında ev sahibi takımın kalecisi yedek kulübesinde karnını doyurdu.
İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) amatör küme ekiplerinden Sutton United, dün gece sahasında Arsenal ile karşılaştı. Karşılaşma Arsenal‘in 2-0 ‘lık üstünlüğü ile tamamlanırken, ev sahibi ekibin yedek kalecisi 115 kiloluk Wayne Shaw, yedek kulübesinde karnını doyurdu. Maç esnasında yedek kulübesinde yediği yemek ile bir hayli acıktığını gösteren 45 yaşındaki Shaw, ilginç görüntüler ortaya koydu. (haberler.com)
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