50 bin değerindeki yeni 5 poundu bağışladı

Kimliği açıklanmayan yardımsever İrlandalı bir kadın 50 bin pound değerindeki yeni 5 poundu bağış etti.

Üzerinde Jane Austen’in portresi olan ve sadece 4 tane basılan nadir 5 pound İrlanda’da bulundu. 50 pound değerinde olduğu tahmin edilen kağıt parayı bulan gizemli kadın, ihtiyacı olmadığı belirterek kısa bir notla parayı genç insanlara yardım edilmesi için bağışladı.

İyiliksever kadın nadir 5 poundu “Bugün sizinle konuşmak güzeldi. 5 pound zarfın içinde, ona ihtiyacım yok. Lütfen onu gençlere yardım etmek için kullanın.” notu ile geldiği yer olan İskoç galerisine geri gönderdi.

Kimliğini açıklamayan kadının İrlanda’nın Donegal bölgesinden olduğu tahmin ediliyor.

İskoçya’nın Kelso kentinde yer alan Tony Huggins-Haig Galerisi ise yapılan bağışı yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçlarının karşılamak için açık artırmaya çıkaracağını açıkladı.

Bilindiği üzere özel 5 poundlar, Birminghamlı mikro ressam sanatçısı Graham Short tarafından üretilmişti.

Sadece 4 örneği olan bu paralar İngiltere, İskoçya, İrlanda ve Galler’de piyasaya sürülmüştü.