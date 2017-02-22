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AB: İngiltere’ye sıfır maliyet sağlanmayacak

— 22 Şubat 2017

Brexit sürecini başlatmaya hazırlanan İngiltere ayrılık sonrası yapacağı ticaret anlaşmalarını şekillendirmeye çalışıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’ye sıfır maliyet sağlanmayacağını bildirdi.

Jean-Claude Juncker, Belçika Federal Parlamentosunda yaptığı konuşmada, AB’nin, Brexit ve Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından her yerde krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.

İngiltere ile mart ayında başlaması beklenen Brexit görüşmelerinin iki yıl süreceğini ifade eden Juncker, “Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilişkilerin yapısı üzerinde anlaşmaya varmak için ise yıllara ihtiyacımız olacak.” dedi.

Brüksel’in İngiltere’den istediği birliğin gelecekteki harcamalarına ilişkin paraya da değinen Juncker, “İngilizler bunu bilmeli, bunu zaten biliyorlar da indirim veya sıfır maliyet olmayacak. İngilizler, oluşturulmasında yer aldıkları taahhütlere saygı göstermeli. Dolaysıyla fatura çok ağır olacak.” diye konuştu.

İngiltere’nin Brexit sürecini resmen başlatacak olan Lizbon Anlaşmasının 50. Maddesini işletmeden müzakerelere başlamayacakları kararını hatırlatan Juncker, ancak bazı üye ülkeleri Londra ile resmi olmayan müzakerelere başlamış görmekle “hayal kırıklığını” uğradığını, bunun alınan karara karşı olduğunu sözlerine ekledi. (aa)

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