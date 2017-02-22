Akıncı ve Çavuşoğlu’ndan ‘ilhak’ söylentilerine yanıt

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çözü olmazsa Türkiye’ye ilhak söylentileri konusunda, kendisinin parmağının arkasına saklanmadan Enosis’e karşı çıktığı gibi Türkiye’ye ilhaka da karşı olduğunu belirterek, “Ama bizim hedefimizi tek başımıza gerçekleştiremeyeceğimizin de bilincinde olsun karşı taraf… Bu yol birlikte yürünür… Biz oturduğumuz yerden federasyonu kuramayız.İki kesimli, eşitlik, güvenlik içinde yaşayacağımız bir federal yapıyı ancak birlikte kurabiliriz. Türkiye ve Yunanistan’ın da desteğiyle kurabiliriz. Bunun bir an önce ayrımına varsınlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu olmazsa defalarca söylediği gibi, KKTC’nin yoluna devam edeceğini söyledi ve “Ancak bir gerçek daha var: Hayat olduğu yerde durmuyor. Bu mesajımı da çok iyi algılasınlar. Demografisi de değişir, fiziği de değişir, hiçbir şey statik kalmaz. Onun için önümüzdeki birkaç ayın ne kadar önemli olduğunu algılaması lazım Rum tarafının… Bunu defalarca söyledim” diye ekledi.

İLHAK SÖYLENTİLERİ… “ADALARDA DEDİKODU ÇOK OLUYORMUŞ”

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta bir çözüm olmazsa Türkiye’nin KKTC’yi ilhak edebileceğine dair konuşmalar hatırlatılarak “Türkiye’nin böyle bir gündemi var mı, olma ihtimali var mı?” sorusunu yanıtlarken şöyle konuştu:

“Özellikle adalarda dedikodular çok oluyormuş. Bunu Kıbrıs’ta da görüyoruz. Rum tarafının bunu kasıtlı yaydığını biliyoruz. Süreçte bir başarısızlık olursa bahane hazırlamak için zeminler hazırlıyor.

Ama bir gerçek var; herkes söylüyor, BM de söylüyor. Şu anda sürdürdüğümüz müzakere süreci, son fırsat penceresidir. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Ömür boyu bu şekilde müzakere edilmeyeceğini de herkesin bilmesi lazım. Biz ne diyoruz, bu fırsatı kaçırmayalım diyoruz.

Başka bir alternatiften söz etmiyoruz. İlla çözüm olmayacaksa, Rum tarafı yine böyle kararlar alır masadan kalkarsa, o zaman ne yapacağımızı, yine bugün yaptığımız gibi, Ankara’da yaptığımız gibi iki cumhurbaşkanının bir araya gelmesiyle, bundan sonra da hangi adımları atacağımızı oturur karar veririz, bu konuda da kimseye hesap vermeyiz. Bugüne kadar birlikte yürüdük bu yolda, bundan sonra da yine oturur hep birlikte kararımızı alırız. Ne KKTC, ne Türkiye çaresizdir.

Ama gelin diyoruz, ortada bir fırsat var. Çözüm için, barış için, istikrar için bir fırsat var. Bu fırsatı iç siyasi kaygılarla hele hele yaklaşan seçimler dolayısıyla, çocukça kaprislerle heba etmeyelim, sonuç alalım ve adaya, istikrar, barış huzur güven gelsin. Bizim söylediğimiz bu. Çözüm olmadığı sürece ne yapacağımızı birlikte karar veririz.”

“KRİTERİMİZ KIBRIS TÜRK HALKININ GÜVENLİK ENDİŞESİ”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendilerinin başından beri adada iki toplumun da güvenlik endişelerinin karşılanması gerektiğini söyleyegeldiklerini ve hiçbir zaman bencillik yapmadıklarını ifade ederek, “Garanti konusunda ise bizim için esas kriter, Kıbrıs Türk halkının güvenlik endişesi ve talepleridir. Bugün görüyoruz ki Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin garantörlüğünü talep ediyor. Son 10 yılda güneydeki saldırılar, 1960-70 arası acılar, son Ensosis kararı Kıbrıslı Türklerin endişelerini haklı çıkaran kararlardır” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin 1974’teki müdahalesinin de, Rumların Enosis hayallerini bitirmek, Kıbrıs Türk halkının ıstırabını dindirmek için garantörlük hakkı kullanılarak yapıldığını kaydetti. Çavuşoğlu, Rum tarafının son tavrının da, Kıbrıslı Türklerin güvenlik endişesini ispatladığını belirtti.

Bölgede savaş gemileri dolaştığına da işaret eden Çavuşoğlu, “Sabrediyorsak burada bir çözüm umuduyla sabrediyoruz. Biz de gerekli adımları atarız” diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, iki tarafın garanti ve güvenlik taleplerinin değerlendirilmesi ve bugünkü şartlara adapte edilmesi gereğini kaydederek, “Kıbrıs Türkü istedikçe yanınızda olacağız” dedi. (HaberKıbrıs)