Doktorların ”Hamilesin” dediği genç kadın, tümör doğurdu

İngiltere‘de yaşayan Alice Hall, mide bulantılarının ardından gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi. 8 hafta sonra kanama ve sancı şikayetiyle yeniden hasteneye giden genç kadının düşük yaptığı zannedildi ancak, genç kadının rahminde tümör olduğu ortaya çıktı.

HAMİLELİK TESTİNİN ARDINDAN DOKTORA GİTTİ

Bir sabah mide bulantısıyla uyanan Alice Hall hamilelik testi yaptı. 20 yaşındaki kadın test pozitif çıkınca doktora gidip teyit ettirmeye karar verdi. Doktor, 4 haftalık hamile olduğunu söyleyince büyük bir şok yaşadı. Erkek arkadaşıyla sadece 9 aydır birlikte olan genç kadın, böyle bir şeyi aklının ucundan dahi geçirmiyordu. İkisi de çocuk sahibi olmak için çok genç olmalarına rağmen bu habere sevindiler.

DÜŞÜK YAPTIĞI SÖYLENDİ

Mirror’da yayınlanan habere göre büyük bir heyecan yaşayan ve hazırlıklar yapmaya başlayan çift, 8 hafta sonra Alice’in kanamasıyla sarsıldı. Acilen hastaneye giden çifte Alice’in düşük yaptığı söylendi. Ancak yaptığı test hala hamile olduğunu söylüyordu. Hormon seviyelerinde de büyük artış vardı. 1 hafta sonra tekrar sancıyla hastaneye koştu. Doktorlar, rahminde bir şişme fark etti ancak hamileliğe hiç benzemiyordu. Uzmanlar bir türlü ne olduğunu çözemiyordu. Genç kadın eve geri dönüyor, sonra kanamayla hastaneye geliyordu. Hormon seviyeleri bir yükseliyor bir düşüyordu.

450 GRAM AĞIRLIĞINDA TÜMÖR DOĞURDU

Londra‘da daha büyük bir hastaneye sevk edilen Alice’e gestasyonel trofoblastik neoplazi teşhisi konuldu. Yani Alice’in rahminde büyüyen bir bebek değil, bir tümördü. Yapılan testler sonucu tümörün kanserli olduğu anlaşıldı. Oldukça nadir görülen hastalık İngiltere‘de sadece iki hastane tarafından tedavi edilebiliyordu. Ancak rahmindeki fetüs büyüklüğündeki tümöre müdahale edemiyorlardı. Yakınında büyük bir damar vardı ve bıçak altına yattığında kan kaybından ölebilirdi. Kemoterapi almaya başlayan genç kadının tümörünün büyümesi engellendi. Bir sabah doğum sancısına benzer bir sancıyla uyandı. Doktorunu aradığında doktoru gerçekten doğum yaptığını söyledi. Hastaneye kaldırılan Alice 450 gram ağırlığında bir tümör doğurdu. (Sözcü)