Eğlence ve coşku bu adreste: KIBRIS EVİ

Açıldığı günden bu yana, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk toplumu ile Türkiyelilerden büyük ilgi gören Harringay’deki Kıbrıs Evi, geçtiğimiz hafta Cumartesi de full çekti.

Rezervasyonsuz gelen bazı aileler geri dönmek zorunda kalırken, rezervasyon yaptıran misafirler yine eğlencenin tavan yaptığı muhteşem bir gece yaşadı.

Sizler de Kıbrıs Evi’nin muhteşem yemekleri ve hizmetinden yararlanmak için Yusuf Mertcan (079 5656 9219) ile Yusuf Joe’yi (079 6036 2935) arayabilirsiniz. Kıbrıs Evi, 628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresinde bulunuyor.