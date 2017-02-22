Eğlence ve coşku bu adreste: KIBRIS EVİ

Heteroseksüel çiftin mücadelesi— 22 Şubat 2017
The Times’ın hukuk editörü Frances Gibb, İngiltere’de eşcinsellere evlilik yerine tanınan “sivil partnerlik” uygulamasından yararlanamayan bir çiftin açtığı davayı yazdı.
Açıldığı günden bu yana, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk toplumu ile Türkiyelilerden büyük ilgi gören Harringay’deki Kıbrıs Evi, geçtiğimiz hafta Cumartesi de full çekti.
Rezervasyonsuz gelen bazı aileler geri dönmek zorunda kalırken, rezervasyon yaptıran misafirler yine eğlencenin tavan yaptığı muhteşem bir gece yaşadı.
Sizler de Kıbrıs Evi’nin muhteşem yemekleri ve hizmetinden yararlanmak için Yusuf Mertcan (079 5656 9219) ile Yusuf Joe’yi (079 6036 2935) arayabilirsiniz. Kıbrıs Evi, 628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresinde bulunuyor.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak