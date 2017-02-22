Evlilik vizesine başvuracaklara kötü haber

İNGİLTERE Yüksek Mahkemesi, Türkiye gibi Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki bir ülkeden eşini İngiltere’ye getirmek isteyen kişilerin, evlilik vizesi alabilmek için yıllık asgari 18 bin 600 sterlin kazançları olduğunu ispat etmeleri şartının, hukuki prensiplere uygun olduğuna hükmetti.

İngiliz yargıçlar, bugün görülen duruşmada, İngiliz hükümetinin evlilik vizelerine 2012 yılında getirdiği asgari kazanç şartının aileleri zor durumda bıraktığını kabul ederken, ancak uygulamanın insan hakları ve hukuki prensiplere uygun olduğuna karar verdi.

Binlerce İngiliz vatandaşını yurt dışındaki eşlerini adaya getirmekten alıkoyan şart, 4 ayrı aile tarafından, “vize kuralının aile kurmaya engel oluşturduğu ve insan haklarına aykırı olduğu” gerekçesiyle mahkemeye taşınmıştı.

Temmuz 2012’de yürürlüğe giren evlilik vizesi kuralları çerçevesinde, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki bir ülkeden eşini İngiltere’ye getirmek isteyen İngiliz vatandaşlarının, yılda asgari 18 bin 600 sterlin kazancı olduğunu ispat etmesi gerekiyor.

Söz konusu kural, tek çocuklu aileler için yıllık asgari geliri 22 bin 400 sterline çıkarırken, çocuk sayısı arttıkça söz konusu kazanç rakamı da çocuk başına 2 bin 400 sterlin artıyor. Yurt dışında bulunan eş, 18 bin 600 sterlinden daha fazla kazanıyor olsa bile kural, sadece İngiltere vatandaşı olan eşi kapsıyor. Uygulama, İngiltere’ye yerleşmek isteyen Türk aileler de dahil olmak üzere birçok aileyi olumsuz etkilediği gerekçesiyle eleştiriliyor.