Facebook’tan ‘yuva yıkacak’ çalışma

AB: İngiltere’ye sıfır maliyet sağlanmayacak— 22 Şubat 2017
Brexit sürecini başlatmaya hazırlanan İngiltere ayrılık sonrası yapacağı ticaret anlaşmalarını şekillendirmeye çalışıyor.
Facebook, özel hayatın gizliliği konusunda tartışma yaratan bir adım atıyor. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada, özel mesajları okuyacak bir yapay zeka üzerinde çalıştıklarını söyledi. Facebook kullanıcıları haberi alır almaz büyük tepki gösterdi.
Mesajları yapay zeka okuyacak olsa da kişilerin özel mesajlaşmalarının bir algoritma tarafından okunması aynı zamanda farklı kişilerin eline geçebileceği ihtimalini de beraberinde getiriyor. Tepkiler çığ gibi gelse de Facebook, halen bu konuda net bir tavır belirtmiş değil.
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