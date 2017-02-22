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Heteroseksüel çiftin mücadelesi

— 22 Şubat 2017

Rebecca Steinfeld ve Charles Kiedan.

The Times’ın hukuk editörü Frances Gibb, İngiltere’de eşcinsellere evlilik yerine tanınan “sivil partnerlik” uygulamasından yararlanamayan bir çiftin açtığı davayı yazdı. Charles Kiedan ve Rebecca Steinfeld adlı iki akademisyen, 7 yıllık ilişkilerinin ardından evlilik yerine sivil partnerlik yapmak istemişti.

Bir çocuk sahibi çiftin evlenmek istememelerinin nedeni ise evliliği ataerkil bir yapı olarak görmeleri. Eşcinsellere tanınan bu hakkın kendilerine tanınmamasının ayrımcılık olduğunu savunan çift, dava açmıştı.

Davaya bakan Temyiz Mahkemesi, çiftin cinsel yönelimleri nedeniyle farklı bir muameleye maruz kaldığını söylerken yasayı iptal etmedi ama parlamentoyu bu konuda adım atmaya çağırdı. Çift şimdi bir üst mahkemenin yolunu tutacak. (bbctürkçe)

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