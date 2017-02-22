İngiltere’de bütçe fazlası 9 yılın en yükseğinde

Doktorların ”Hamilesin” dediği genç kadın, tümör doğurdu— 22 Şubat 2017
İngiltere’de yaşayan Alice Hall, mide bulantılarının ardından gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi.
İngiltere’de bütçe fazlası Ocak ayında 2008 yılından bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ocak ayında bütçe 2015’in aynı dönemine göre 300 milyon GBP daha yüksek, 9,4 milyar GBP fazla verdi.
Ekonomistler ise 13,8 milyar GBP fazla verilmesini bekliyorlardı.
Mali yılın ilk 10 ayında ise bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 azalarak 49,3 milyar GBP oldu.
Maliye Bakanı Hammond, 31 Mart’ta sona erecek mali yılda GSYH’nın yüzde 3,5’i, 68,2 milyar GBH bütçe açığı hedefliyor.
Ocak ayında bütçe gelirleri yüzde 6,1 artarak 32,2 milyar GBP olurken, kurumlar vergisi gelirleri yüzde 5,4 artışla 4,2 milyar GBP’ye çıktı. (dünya.com)
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