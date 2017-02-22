Doktorların ”Hamilesin” dediği genç kadın, tümör doğurdu— 22 Şubat 2017
İngiltere’de yaşayan Alice Hall, mide bulantılarının ardından gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) yaratacağı etkiler İngiliz gazetelerinin manşetinde yer almaya devam ediyor.
The Times gazetesi, İngiltere Brexit Bakanı David Davis’in “Kalifiye olmayan göçmenlere kapımız açık olacak” sözlerini manşetine taşıdı. Sam Coates, Oliver Wright ve Jerome Starkey imzalı haberde Brexit Bakanı’nın “Avrupalı göçmenlerin yaptığı işleri İngilizlerin yapmasını sağlamamız yıllar alacak” ifadesine yer verildi.
Davis’e göre İngiltere’nin işçi almaya devam edeceği işler arasında tarım, sosyal hizmet ve hemşirelik de yer alıyor.
Gazete, bu durumda Theresa May’in ülkeye gelen göçmen sayısını on binlere indirme hedefinin gerçekleşemeyeceğini yazdı.(bbctürkçe)
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