Küçük Kaymaklı 4-0 galip

Doktorların ”Hamilesin” dediği genç kadın, tümör doğurdu— 22 Şubat 2017
İngiltere’de yaşayan Alice Hall, mide bulantılarının ardından gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi.
Brimsdown Stadı yan sahasında oynanan İkinci Küme maçında Küçük Kaymaklı, Diyarbakırspor’a 4-0 galip geldi.
İlk yarıda düşük tempoyla oynanan Küçük Kaymaklı, son bölümde toparlandı ve farklı skoru yakaladı. Devre Jake’in ağları bulan topuyla 1-0 sonuçlandı. İkinci yarıyla birlikte rakip kaleye inen ev sahibi ekip, Erkin’le ikinci, Ercan’la üçüncü golünü kaydetti.
Oyunun sonlarına doğru golü atan Onur, skoru da belirledi: 4-0.
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