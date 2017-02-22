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Küçük Kaymaklı 4-0 galip

— 22 Şubat 2017

Brimsdown Stadı yan sahasında oynanan İkinci Küme maçında Küçük Kaymaklı, Diyarbakırspor’a 4-0 galip geldi.

İlk yarıda düşük tempoyla oynanan Küçük Kaymaklı, son bölümde toparlandı ve farklı skoru yakaladı. Devre Jake’in ağları bulan topuyla 1-0 sonuçlandı. İkinci yarıyla birlikte rakip kaleye inen ev sahibi ekip, Erkin’le ikinci, Ercan’la üçüncü golünü kaydetti.

Oyunun sonlarına doğru golü atan Onur, skoru da belirledi: 4-0.

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