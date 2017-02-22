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Kulübede hamburger yiyen yedek kaleciye ‘bahis soruşturması’

— 22 Şubat 2017

İngiltere Federasyon Kupası’nda Arsenal’a 2-0 yenildikleri maç sırasında, yedek kulübesinde hamburger yiyen Sutton United kalecisi Wayne Shaw hakkında federasyonun bahisle ilgili yasaklarını ihlal etmiş olabileceği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

146 kiloluk kaleci, televizyonlardan canlı yayımlanan maçın ikinci yarısında takımının üç yedek hakkını da kullanmasından sonra hamburger yiyerek internet fenomeni olmuştu.

Bahis şirketi Sun Bets, Shaw’un maçın herhangi bir noktasında hamburger yiyip yemeyeceği konusunda bahis açmıştı.

Shaw, bahisten haberi olduğunu, ancak ne kendisinin ne de herhangi bir takım arkadaşının buna para yatırdığını söyledi.

45 yaşındaki kaleci, “Arkadaşlarımın bazıları maçtan önce bana bahisten söz ettiler. Haberim yoktu. Onlara ‘Bütün gün bir şey yemedim, belki sonra yerim’ dedim. Bazı taraftarlar para yatırmış olabilir. Onlar için eğlenceli oldu. Bilet paralarını geri almışlardır” diye konuştu.

Şans oyunları sektörünü denetlemekle görevli kumar komisyonu, sektörde dürüstlüğün şakaya gelir tarafının olmadığını vurguladı ve olayın ayrıntılarını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Sun Bets, Twitter hesabından yaptığı duyuruda bir bahisçiye ‘beş basamaklı’ bir kazanç ödemesi yaptığını açıkladı.

Net rakamı vermeyen şirketin açıklamasından ödemenin 10 bin ila 99 bin sterlin civarında olduğu anlaşılıyor.

Futbol Federasyonu kuralları, futbolcuların, herhangi bir yolla insanları bahse yönlendirmesini yasaklıyor. (bbctürkçe)

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