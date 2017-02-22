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Lider Yalova’dan aynı tarife: 4-0

— 22 Şubat 2017

Birinci Küme lideri Yalova, Hackney Marshes’taki maçta iddiasız Türkmenköy’e 4-0 galip geldi.

Şu ana kadar oynadığı maçlarda tek yenilgi alan ve zirvedeki yerini iyice sağlama alan Yalova, hızlı girdiği oyunda George’un vuruşuyla çabuk öne geçti. İlk yarıda Tashan konuk ekibin ikinci sayısını atarak skoru 2-0 yapmakta gecikmedi.

İkinci 45 dakikada da daha etkili görünen Yalova yine Tashan’la üçüncü golünü de attı. Sonlarda sahneye çıkan Taner, Yalova’nın 4-0’lık skorunu belirleyen golü kaydeden isim oldu.

MTG SAHAYA ÇIKMADI

Douglas Eyr Sports Centre’da oynanması gereken MTG-Kafkas Gençlik maçı yapılamadı. Kafkas Gençlik yöneticisi Halit Özgür, rakip yöneticilerin Pazar sabah kendilerini arayarak karşılaşmaya çıkmayacaklarını bildirdiklerini söyledi.

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