Londra’nın finans sektörünü bekleyen Avrupa kentleri

Guardian’ın manşetinde de Brexit vardı. İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Londra’daki finans sektörünün işlerinin AB kentlerine kayıp kaymayacağının Brexit anlaşması sonucu belli olacağını söylediğini yazan gazete, bu durumun istikrarsızlık yaratabileceğine dikkat çekti.

Bugüne kadar yapılan açıklamalara göre HSBC bin çalışanını Fransa’ya taşıyacak. Goldman Sachs’ın 3 bin pozisyonu Frankfurt’a kaydırma ihtimali bulunuyor. JP Morgan için bu sayı 4 bine çıkabilir. Yatırım bankası UBS de bin ile 5 bin arasında çalışanını Madrid ya da Frankfurt’a taşıyacak. Morgan Stanley’in de bin çalışanını başka kentlere taşıyabileceği konuşuluyor.

Gazete, Brexit sonrası İngiltere’yi terk edecek finans sektörünü çekmek için yarışan Avrupa kentlerini de yazdı. Bunların arasında öne çıkanlar arasında Paris, Frankfurt, Dublin, Lüksemburg, Amsterdam, Madrid, Milan, Valetta, Vilnius ve Riga bulunuyor. (bbctürkçe)