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Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City, Monaco’yu 5-3 yendi

— 22 Şubat 2017

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Manchester City ile Monaco karşı karşıya geldi. Etihad’da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, 5-3’lük skorla kazandı.

FALCAO İLK YARIYA DAMGASINI VURDU

Manchester CityRaheem Sterling ile 26. dakikada öne geçti. Monaco, 32. dakikada Radamel Falcao ve 40. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçti. Devre, Monaco‘nun 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Monaco, 49. dakikada bir penaltı kazandı ancak Radamel Falcao, bu penaltıyı kaçırdı. Sergio Agüero, 58. dakikada Monaco kalecisi Danijel Subasic’in büyük hatasıyla skoru 2-2’ye getirdi. Falcao, 61. dakikada çalımlarının ardından müthiş bir aşırtmayla Monaco‘yu 3-2 öne geçirdi.

GERİ DÖNÜŞ BURADA BAŞLADI

Manchester City, maçın bitimine 29 dakika kala müthiş bir geri dönüşe imza attı. 71. dakikada Sergio Agüero, 77. dakikada John Stones ve 82. dakikada Leroy Sane‘nin golleri sonucu kazanan 5-3’lük skorla Manchester City kazandı.

Monaco ile Manchester City arasındaki rövanş mücadelesi, 15 Mart’ta Stade II. Louis’de oynanacak.

Gecenin diğer maçında Atletico MadridBayer Leverkusen‘i Almanya‘da 4-2 mağlup etti. (haberler.com)

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