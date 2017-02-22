Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City, Monaco’yu 5-3 yendi

Seks yaparken bile bayılıyor— 22 Şubat 2017
28 yaşındaki Laura Crow, nadir görülen Posttaşikardi sendromu sebebiyle; güldüğünde, spor yaptığında, yeterince uyumadığında ve hatta seks sırasında bile bayılıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Manchester City ile Monaco karşı karşıya geldi. Etihad’da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, 5-3’lük skorla kazandı.
FALCAO İLK YARIYA DAMGASINI VURDU
Manchester City, Raheem Sterling ile 26. dakikada öne geçti. Monaco, 32. dakikada Radamel Falcao ve 40. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçti. Devre, Monaco‘nun 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Monaco, 49. dakikada bir penaltı kazandı ancak Radamel Falcao, bu penaltıyı kaçırdı. Sergio Agüero, 58. dakikada Monaco kalecisi Danijel Subasic’in büyük hatasıyla skoru 2-2’ye getirdi. Falcao, 61. dakikada çalımlarının ardından müthiş bir aşırtmayla Monaco‘yu 3-2 öne geçirdi.
GERİ DÖNÜŞ BURADA BAŞLADI
Manchester City, maçın bitimine 29 dakika kala müthiş bir geri dönüşe imza attı. 71. dakikada Sergio Agüero, 77. dakikada John Stones ve 82. dakikada Leroy Sane‘nin golleri sonucu kazanan 5-3’lük skorla Manchester City kazandı.
Monaco ile Manchester City arasındaki rövanş mücadelesi, 15 Mart’ta Stade II. Louis’de oynanacak.
Gecenin diğer maçında Atletico Madrid, Bayer Leverkusen‘i Almanya‘da 4-2 mağlup etti. (haberler.com)
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