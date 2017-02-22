Seks yaparken bile bayılıyor

28 yaşındaki Laura Crow, nadir görülen Posttaşikardi sendromu sebebiyle; güldüğünde, spor yaptığında, yeterince uyumadığında ve hatta seks sırasında bile bayılıyor.

Daily Mail’de yayınlanan habere göre; üç çocuk annesi Laura Crow için kabus dolu günler ilk hamileliğinden sonra başladı. Posttaşikardi sendromu teşhisi konulan 28 yaşındaki kadının normalde kalbi dakikada 110 atıyor. Bu sayı ortalama bir insanın kalp atışından 40 daha fazla. Adrenalin ve heyecan yaşadığında ise Crow’un kalbi dakikada 180’e ulaşarak bayılmasına neden oluyor. Yeterince uyumaması, kahkaha atması ve egzersiz yapması kalp atışlarını tetikliyor. Ancak en çok korkutan ise seks sırasında bayılması.

Laura Crow, travmatik seks deneyimlerini şöyle anlatıyor: “Eşimle birlikte olduğumuzda bayılma ihtimalim yüzde 50. Her yerde ve her zaman bayılabiliyorum. İlk bayıldığımda ikimiz için de büyük bir şoktu. Özellikle eşim çok fazla gerildi. Onun için çok travmatik bir olaydı. Neyse ki ilişkimizi etkilemedi.”

POSTTAŞIKARDI SENDROMU NEDİR?

Kısaca PoTs olarak bilinen hastalık, kalp atışlarının anormal bir şekilde yükselmesine neden olarak baş dönmesi, terleme ve bayılmaya yol açıyor. Hastalarda kalbe ve beyne giden kanda azalma olunca vücut kalp ritmini dengelemek için ekstra hormon üretiyor. Birçok vakada bu sinir sistemi hastalığının sebebi bilinmiyor. Ergenlik dönemindeki kişilerde ani büyümeden dolayı meydana gelebilir. 15-50 yaşları arasında, özellikle kadınlarda görülebilir. Viral bir hastalık, bir travma veya hamilelik tetikleyebilir. Aşırı sıcak banyodan ve çok fazla ayakta durmaktan kaçınarak, yeterince sıvı tüketerek, oturduğunuz yerden yavaşça kalkarak hastalığın etkilerinden kaçınabilirsiniz.