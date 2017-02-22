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Trabzonspor keyifli: 4-0

— 22 Şubat 2017

 

Menajer Emrah Kaya (solda), Trabzonspor’un tecrübeli defans ve orta saha elemanlarından Ömer Diyenli’yle.

Pymmes Park sahasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, kümede kalma hesapları yapan Gaziantepspor’u 4-0’la geçti.

Karşılamaya oldukça hızlı başlangıç yapan Bordo-Mavili takımı henüz 30.saniyede Mustafa ile ilk golünü de buldu. İlerleyen dakikalarda Richard takımına ikinci sayıyı kazandırmayı bildi: 2-0. Devre bitmeden bu kez Mustafa üçüncü kez Gaziantepspor ağlarıyla topu buluşturdu: 3-0.

İkinci yarıda oyun kontrolünü elinde tutmaya çalışan Trabzonspor önünde Gaziantepspor’un gol arayışları sonuç getirmedi. Konuk takım Richard’la son golüne de kavuşunca 90 dakika 4-0 olarak tamamlandı ve Trabzonspor lideri izlemeye devam etti.

 

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Menajer Emrah Kaya (solda), Trabzonspor’un tecrübeli defans ve orta saha elemanlarından Ömer Diyenli’yle.

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