Trabzonspor keyifli: 4-0

Heteroseksüel çiftin mücadelesi— 22 Şubat 2017
The Times’ın hukuk editörü Frances Gibb, İngiltere’de eşcinsellere evlilik yerine tanınan “sivil partnerlik” uygulamasından yararlanamayan bir çiftin açtığı davayı yazdı.
Pymmes Park sahasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, kümede kalma hesapları yapan Gaziantepspor’u 4-0’la geçti.
Karşılamaya oldukça hızlı başlangıç yapan Bordo-Mavili takımı henüz 30.saniyede Mustafa ile ilk golünü de buldu. İlerleyen dakikalarda Richard takımına ikinci sayıyı kazandırmayı bildi: 2-0. Devre bitmeden bu kez Mustafa üçüncü kez Gaziantepspor ağlarıyla topu buluşturdu: 3-0.
İkinci yarıda oyun kontrolünü elinde tutmaya çalışan Trabzonspor önünde Gaziantepspor’un gol arayışları sonuç getirmedi. Konuk takım Richard’la son golüne de kavuşunca 90 dakika 4-0 olarak tamamlandı ve Trabzonspor lideri izlemeye devam etti.
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Menajer Emrah Kaya (solda), Trabzonspor’un tecrübeli defans ve orta saha elemanlarından Ömer Diyenli’yle.
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