Türkiye’den kaçan İngilizler İspanya’ya koştu

Türk turizm sektörü, Rusya ile yaşanan uçak krizi ve terör olaylarıyla 2016 yılında ciddi bir daralma yaşarken, bu alanda en büyük kazancı İspanya elde etti.

Avrupa pazarında yapılan ilk analizlere göre; Almanya ve İngiltere gibi önemli pazarların rezervasyonları İspanya ve Yunanistan’a kaydı. Araştırma kurumu GFK tarafından açıklanan ‘Avrupa’daki Ocak Ayı Rezervasyon Eğilimi’ verilerine göre, özellikle İngiltere ve Almanya’da öne çıkan destinasyonların; İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Karadağ olduğu ortaya çıktı.

İNGİLİZLERİN DE TERCİHİ İSPANYA

2016’da tatilini İspanya’da geçiren İngiliz turist sayısı son 10 yılın en büyük artışını gösterdi. Geçen yıl İspanya’ya giden İngiliz turist sayısı yüzde 12 artarak 17,8 milyon oldu. 2017 yazı için erken rezervasyonlar da yüzde 16 artış gösterdi. İngilizlerin İspanya tercihinin artmasında Türkiye, Mısır ve Tunus’a yönelik güvenlik endişeleri etkili oldu.

Diğer yandan; Türkiye için 24 Kasım 2015’te Suriye’de Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan ve 2016’nın genelinde yaşanan terör olayları ile devam eden turizm krizi net şekilde rakamlara yansıdı. 2016’da turizm gelirleri 15 milyar dolara kadar gerilerken Türkiye’ye gelen yabancı sayısı da yüzde 30,05 azalarak 25 milyon 352 bin oldu.

Hem turist sayısında hem de turizm gelirlerinde Türkiye’nin kaybı, ‘artı’ olarak başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz ülkelerine yazıldı. Ancak Avrupa’da büyük çıkış gösteren İspanya, Türkiye’nin kayıp pastasından en fazla yararlanan ülke oldu. Avrupa pazarında yapılan ilk analizlere göre, geçen yıl yüzde 22’lik kayıp yaşanan Almanya ve yüzde 29’luk kayıp yaşanan İngiltere gibi önemli pazarların rezervasyonları İspanya ve Yunanistan’a kaydı.

İKİ REKOR TEK KAZANAN

2016 yılında turist sayısını yüzde 11 artırarak 75,5 milyon kişiye ulaşan İspanya, turizm gelirini yüzde 9 büyüme ile 77,6 milyar Euro’ya çıkardı. İspanya 2016’da gösterdiği bu performansla en yakın rakibi Fransa ile neredeyse aynı seviyelere ulaştı.

TÜRKİYE YUNANİSTAN’IN GERİSİNE DÜŞTÜ

Bu dönemde Avrupa kıtasında en çok turist çeken 4. destinasyon olan Türkiye, Yunanistan’dan dahi geride kaldı. 2016’da yüzde 30 turist kaybı ile 25,3 milyona gerileyen Türkiye, turizm gelirlerinde de yüzde 37’lik küçülme görerek 15 milyar dolara düştü.

Türkiye için 2016’da yaşanan krize bakıldığında en fazla turist kaybının Rusya ve Almanların başını çektiği Avrupalı turist kafilelerinde yaşandığı görüldü. Türkiye pazarından kaçan Ruslar için devlet olarak atılan adımlar ile siyasi normalleşme sağlanmış ve 2017 için daha olumlu bir sezon beklentisi oluşmuştu. Ancak Avrupalı turist için ilk gelen rakamlar hala durumun olumsuz olduğunu gösteriyor.