Yabancı uyruklu eş kabulünde “gelir” tartışması Yüksek Mahkeme’de

Britanya Yüksek Mahkemesi binlerce Britanyalı’nın yabancı uyruklu eşlerini ülkeye sokmaları konusunda daha önce alınmış sert finansal bariyerlerin hukuki olup olmadığını tartışıyor.

2012’de alınan bir kararla, Britanyalı bir vatandaşın ülkeye AB dışından eşini yasal olarak sokabilmesi için £18,600’dan fazla kazanması hükmü onaylanmıştı.

Durumun eleştirisini yapan birimler ve kişiler, yaklaşık 15,000 çocuğun bu karar yüzünden ailelerinden ayrı kaldığını belirtiyor. Eğer hükümet bu davayı kaybederse, Britanya dışında yaşayan binlerce çift ülkeye geri dönebilecek.

BBC tarafından derlenen haberde birçok aile, zamanında alınan gelir limitinin ailelerini ne denli bir zora ve ayrıma soktuğundan şikayetçi oldu.

“Oğluyla hiçbir zaman tanışamadı”

İngiltere’nin Midlands bölgesinde bulunan Rugby’den Laura Clarke, zamanında Etiyopya’da çalışırken bulduğu partneri ileyken belirtilen finansal gelir düzeyinde olmadığından çocuğunu İngiltere’de doğurmak durumunda kaldığını belirtiyor. Clarke, açıklamasında çocuğunun babasının ve eşinin daha oğlunu göremediğinden yakınırken, şunları diyor:

“Eşim aynı zamanda ziyarete bile gelemiyor çünkü daha önce hiç seyahat yapmadığı için turist vizesi reddedildi. Bu nedense kendisi ‘riskli’ birey olarak görülüyor.

“Babasını daha hiç göremediği oğlum için üzülüyorum”

2012’de alınan karara ek olarak aynı zamanda Britanya İç İşleri çiftlerin çocuk başına £2,400 daha fazla gelir göstermeleri gerektiği de yasal gereksinimler arasında. AB dışından gelen eşleri kapsayan bu yasa aynı zamanda EEA (Avrupa Ekonomik Bölgesi) üyesi ülkelerden gelen eş adaylarını da muaf tutuyor.

Joint Council for Welfare of Immigrants biriminden Saira Grant, yasal sınırlandırmaların kurbanlarının çocuklar olduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Aileler gelir kısıtlamaları sebebiyle birbirinden koparılıyor ve bunun sonunda kurban olanlar çocuklar oluyor. Hükümet bu anlamda çocukların gelecekleri için gereken yeni yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurmalı”

Yüksek Mahkeme’de şu anda görülen davanın sonucunda, eğer hükümet kaybederse belirtilen £18,600 gelir kısıtlamasının daha az bir miktara çekilmesi veya hükümetin “yabancı eş getirme” çerçevesinde yeni yasal düzenlemeler yapması olasılıklar içerisinde.