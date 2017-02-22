Yeni Başkonsolostan ilk mesaj

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu olarak geçen hafta göreve başlayan Çınar Ergin, Birleşik Krallık’ta yaşanan vatandaşlara hitaben ilk mesajını yayınladı.

Başkonsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada “Sizler bizim için asla kağıt üstündeki bir isim değilsiniz.” gibi ifadeler ile vatandaşlara seslenen Ergin, temsilciliğin sadece resmi hizmetler için değil vatandaşların mutluluk ve tasalarını paylaşabilecekleri bir yer, memlekete açılan bir kapı olduğunu vurguladı.

Başkonsolos Ergin’in yazılı açıklaması şöyle:

“İngiltere Türk Toplumunun Kıymetli Üyeleri,

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu olarak görevime 15 Şubat 2017 tarihi itibariyle başlamış bulunuyorum. Bu vesile ile üstlendiğim bu görevden dolayı büyük onur duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim.

İngiltere’de yaşayan ve sayısı çeyrek milyon civarında olan vatandaşlarımızın toplumsal hayatta etkinliklerini sürekli olarak artırmaları ve ülkemiz ile İngiltere arasında giderek güçlenen bir bağ oluşturmaları göğsümüzü kabartmaktadır. Bu sürecin devam edeceğine eminim.

Başkonsolosluğumuz sizlerin “memlekete açılan kapısıdır” ve bu kapı da sizlere daima açıktır. Bundan kastımız şudur: Sizlere sadece nüfus, askerlik, noterlik gibi konsolosluk hizmetlerini daha iyi, kaliteli ve hızlı vermeyi hedeflemiyor; bunun da ötesine geçerek, mutluluk ve tasanızı paylaşmayı ve olabilecek sorunlarınızı birlikte çözmeyi istiyoruz. Sizler bizim için asla kâğıt üstündeki bir isim değilsiniz. Tersine, bankacılıktan sanatçılığa, işçi ve işverenlikten öğrenciliğe ve serbest meslek sahibi olmaya kadar çok çeşitli alanlarda bu ülkede alın teri döken hemşerilerimizsiniz.

Ben ve mesai arkadaşlarım bu yönde çaba harcarken, olabilecek görüşleriniz bize yol gösterecektir. Böylelikle sizin önerileriniz ve tecrübeleriniz, benzer durumdaki bir başka vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmenin de önünü açacaktır.

Başkonsolosluğumuzla iletişimin en hızlı biçimde sürmesi için web sayfamız ile Facebook ve Twitter sayfalarımızı sık aralıklarla takip etmenizi öneriyorum.

Bu duygularla selam ve saygılarımı sunuyor, mutluluklar diliyorum.”

Biz ise Londra Gazete olarak yeni Başkonsolos Çınar Engin’e hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz.