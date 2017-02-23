“Artık sorumlu bir Cumhurbaşkanı istiyoruz!”

UETD UK’nın Swindon’da düzenlemiş olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Güçlü Bir Türkiye İçin, Güçlü Bir Evet” başlıklı program, İngiltere’nin çeşitli bölgelerinden gelen katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Panele UETD UK Genel Başkanı Dr. Turhan Özen, UETD UK Swindon Şube Başkanı Erdal Ocakbey, saygın işadamların Ömer Faruk Özgül ve modacı Zeynep Kartal katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Türkmenoğlu, 2017 Türkiye Anayasa değişikliğinin neden elzem olduğunu açıkladı. “Cumhurbaşkanının yetkileri 1982 darbesinden sonra dönemin cunta yönetimi lideri Kenan Evren’in Cumhurbaşkanlığı sistemine göre yapılmıştır. Her türlü yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerine karışabiliyor, müdahale edebiliyor, atamalar yapabiliyor, bakanlar kurulunu toplayabiliyor. Ama bu kadar çok yetkisi olan Cumhurbaşkanı, sorumluluk sahibi değil! Sadece vatana ihanetten yargılanabiliyor. Sorumluluk söz konusu olduğunda, herhangi bir yanlış uygulama söz konusu olduğunda, sorumluluğu yok. Şuan ki Cumhurbaşkanımız yeni anayasal düzenlemesi ile birlikte kendi yetkilerinden taviz veriyor. Yetkileri sınırlandırılıyor, bir taraftan da sorumluluk esası getiriliyor. Cumhurbaşkanı artık sorumlu bir Cumhurbaşkanı haline getiriliyor. Yaptığı iş eylem ve yetkilerinden ötürü yaptığı uygulamalarda sorumlu haline getiriliyor. Ama şuan ki sistemde öyle bir şey söz konusu değil.”

Türkmenoğlu, Başkanlık sistemi ve partili Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının Cumhurbaşkanın şahsi üzerinden yürütülmesine tepki gösterdi. “Yok tek adamlık dendi, yok elindeki yetkileri arttırmaya çalışıyor dendi. Arkadaşlar bunların tamamı yalan, hepsi yalan. “Şahıslara göre yasa yapılmaz, şahıslara göre sistem yapılmaz, Şahıslara göre yok Cumhuriyet belirleyeceğim, yok parlamenter sistemi belirleyeceğim denmez. Devletin vatandaşına göre, vatandaşın ihtiyacı ve beklentilerine göre bunun gerçekleştirilmesi gerekiyor.” Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde seçilen kişi hem Cumhurbaşkanı hem de partinin başında olacağını açıkladı. “Cumhurbaşkanımızın AK Parti ile gönül bağı olduğu hiç bir zaman inkar edilmedi, kendisi AK Parti kurucu Genel Başkanı. Ama bu sayın Cumhurbaşkanımızın seçildikten sonra 80 milyona karşı objektif, tarafsız ve bağımsız olması gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Cumhurbaşkanımız Başbakan ve Cumhurbaşkanı seçildiği dönemlerde de aynı konuşmayı yaptı ve şöyle söyledi ; ‘Seçim döneminde bana oy verenler de oldu oy vermeyenler de oldu, ama ben seçildim ve bundan sonra 80 milyonun başbakanıyım, 80 milyonun Cumhurbaşkanıyım.’ bundan sonraki dönemde aynı olacak.”

Daha sonra Swindon’da yeni açılan camiyi ziyaret eden Türkmenoğlu ve beraberindeki heyet bölgedeki esnafı ziyaret etti. Son olarak bir Türk kıraathanesine çay içmeye davet edilen Türkmenoğlu, halkın sorunlarını ve referandumda neden “Evet” diyeceklerini dinledi.