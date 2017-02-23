Bora Aksu moda haftasında damga vurdu

ÜNLÜ Türk modacı Bora Aksu Londra Moda Haftasına katılarak 2017 Sonbahar Kış kreasyonunu tanıttı. Britanya Moda Meclisi tarafından yılda iki defa düzenlenen Londra Moda Haftasına katılan iki Türk tasarımcıdan biri olan Bora Aksu, yeni kreasyonuyla yine büyük beğeni topladı.

Bora Aksu’nun sonbahar kış 2017-18 koleksiyonu kadınlara seçim hakkı tanınması için unutulmaz bir mücadele veren Prenses Sophia Dullep Singh’in hayatındaki kontrastlardan esinlenerek hazırlandı. Lila, mavi ve pembenin en açık tonlarının form bularak canlandığı dantel ve ipek tüller Sophia’nın aristokrasi battaniyeleri altındaki utangaç halini temsil ederken, kalın siyah beyaz danteller ve katmerli kareli kumaşlar onun tutkulu ve kararlı halini temsil ediyor.

Koleksiyondaki detaylar; 20.yüzyıl başlarındaki kadınların oy verme hakkını kazanma harekatındaki topluluğun giyiniş tarzı ve sembolik detaylarından esinlenerek hazırlandı. Pastel renklerdeki el nakışları ile hazırlanmış yazılar yakalarda manşetlerde kurdelelerde yer alırken yumuşak tonda ama güçlü mesajlar gönderiyor

Bora Aksu bu koleksiyon için özel olarak tasarladığı grafik kareli nakışlar koleksiyonun yumuşak havasını bozmadan Sophia’nın karakterindeki yumuşak ve sert ögeleri mükemmel balansını yansıtıyor. Koleksiyondaki yumuşak ve efeminen kumaşlar, strüktürel formlarla birleşen romantik ama cesur siluetler oluştururken koleksiyondaki lüks dokumalardan yapılmış pelerinler ceketler ve paltolar koleksiyonun baskın bir bölümünü oluşturuyor

2003 yılında Central Saint Martins okulundan üstün başarı ile mezun olan Bora Aksu 4 kez İngiltere Moda Konseyinin yeni jenerasyon ödülünü kazandı. 2012 yılında Kraliçe Elizabeth’ten teşekkür alan Bora Aksu markası 2015 yılında mağazalaşma sürecine girdi. Geçtiğimiz hafta Hong Kong’ta 10.mağazasını açan Bora Aksu global bir dünya markası olma yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor.