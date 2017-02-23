Doris Fırtınası: 1 kişi öldü, 2 kişi can çekişiyor

İngiltere’de bugün etkili olan Doris Fırtınası şimdiye kadar 1 can alırken fırtınadan etkilenen 2 kişiyse yaşam mücadelesi veriyor.

‘Hava Bombası’ diye de adlandırılan ve saatteki hızı 90 mile’a ulaşan fırtına ülkeyi kar yağışı, şiddetli yağmur ve elektrik kesintisine mahkum etti.

1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Öğleden sonra Wolverhampton şehir merkezinde Marks&Spencer mağazası ve Starbucks kahve dükkanı civarında bir kadın hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanıklarından Rebecca Davis, üzerine bir cisim düşen kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini, olayın ardın 20-30 yaşlarında bir kadının ise hayatını kaybeden kadına ilk müdahalede bulunarak, kalp masajı yaptığını ifade etti.

Cismin nereden geldiğini bilmediğini söyleyen görgü tanığı Davis, “Yaklaşık sehpa büyüklüğünde bir cisimdi.” dedi.

2 YAŞLI VATANDAŞ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Şiddetli fırtına Shropshire’da Church Stretton yakınlarında bir arabanın üzerine ağaç devirdi. Üzerine ağaç devrilen arabanın içindeki 70 ve 80 yaşlarındaki iki kişi ciddi şekilde boyun yaralanmasından hastenede yaşam mücadelesi veriyor.

UÇAK VE TREN SEFERLERİ İPTAL

Londra Heathrow Havalimanından düzinelerce uçuşun iptal edilmesine sebep olan Doris Fırtınası, birçok tren seferlerini de ektileyerek iptal edilmesine neden oldu.

Londra Euston Tren Garından çekilen fotoğraflar fırtınan binlerce kişiyi nasıl olumsuz etkilediğini gözler önüne serdi.