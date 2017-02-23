Londra Gazete
Son haberler
23 Şubat 2017 - Bora Aksu moda haftasında damga vurdu
23 Şubat 2017 - “Artık sorumlu bir Cumhurbaşkanı istiyoruz!”
23 Şubat 2017 - Tek adam yönetimine HAYIR”
22 Şubat 2017 - İçe kapanmak çözüm mü?
22 Şubat 2017 - Yeni Başkonsolostan ilk mesaj
Home / Sağlık & Bilim / Dünya büyüklüğünde yedi gezegen keşfedildi

Dünya büyüklüğünde yedi gezegen keşfedildi

— 23 Şubat 2017

Gökbilimciler Güneş Sistemi dışındaki bir yıldızın etrafında Dünya büyüklüğünde yedi gezegen keşfettiler.

Araştırmacılar, bütün yedi gezegende diğer özelliklerine bağlı olarak sıvı su bulunmasının imkan dahilinde olduğunu söylüyorlar.

Ancak sadece üçünde yaşama elverişli koşulların olması ihtimali var.

Bu, Dünya haricindeki bir gezegende yaşam bulmaya en yakın keşiflerden biri.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA Uzay Misyonu’ndan Thomas Zurbuchen Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu keşif, ikinci bir Dünya bulup bulamayacağımız değil, ne zaman bulacağımız sorusunu gündeme getiriyor” dedi.

Araştırma ekibinde yer alan Cambridge Üniversitesi’nden Amaury Triaud ise, “Dünya dışında bir yerlerde yaşam olup olmadığını bulmak için hayati bir adım attık” ifadelerini kullandı.

Gezegenler, Dünya’dan 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan Trappist-1 yıldızının yörüngesinde bulunuyor.

Gezegenler NASA’nın Spitzer Uzay Teleskobu aracılığıyla tespit edildi.

Belçika’daki Liege Üniversitesi’nden Michael Gillon da, “Yıldız çok küçük ve soğuk, bu da gezegenlerin ılıman olabileceği ve sıvı su bulundurabilecekleri – hatta yüzeyde yaşamın var olabileceği anlamına geliyor” diyor.

Araştırmacılar bu gezegenlerde yaşam olup olmadığını inceleyecekler.

Gillon, kimyasal analizler yaşamın var olup olmadığını yüzde 99 oranında doğru olarak göstereceklerini söylüyor ama ekliyor:

“Oraya gitmeden emin olamayız.” (bbctürkçe)

Haber Okunma Sayısı: 19
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 834

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close