Dünya büyüklüğünde yedi gezegen keşfedildi

Gökbilimciler Güneş Sistemi dışındaki bir yıldızın etrafında Dünya büyüklüğünde yedi gezegen keşfettiler.

Araştırmacılar, bütün yedi gezegende diğer özelliklerine bağlı olarak sıvı su bulunmasının imkan dahilinde olduğunu söylüyorlar.

Ancak sadece üçünde yaşama elverişli koşulların olması ihtimali var.

Bu, Dünya haricindeki bir gezegende yaşam bulmaya en yakın keşiflerden biri.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA Uzay Misyonu’ndan Thomas Zurbuchen Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu keşif, ikinci bir Dünya bulup bulamayacağımız değil, ne zaman bulacağımız sorusunu gündeme getiriyor” dedi.

Araştırma ekibinde yer alan Cambridge Üniversitesi’nden Amaury Triaud ise, “Dünya dışında bir yerlerde yaşam olup olmadığını bulmak için hayati bir adım attık” ifadelerini kullandı.

Gezegenler, Dünya’dan 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan Trappist-1 yıldızının yörüngesinde bulunuyor.

Gezegenler NASA’nın Spitzer Uzay Teleskobu aracılığıyla tespit edildi.

Belçika’daki Liege Üniversitesi’nden Michael Gillon da, “Yıldız çok küçük ve soğuk, bu da gezegenlerin ılıman olabileceği ve sıvı su bulundurabilecekleri – hatta yüzeyde yaşamın var olabileceği anlamına geliyor” diyor.

Araştırmacılar bu gezegenlerde yaşam olup olmadığını inceleyecekler.

Gillon, kimyasal analizler yaşamın var olup olmadığını yüzde 99 oranında doğru olarak göstereceklerini söylüyor ama ekliyor:

“Oraya gitmeden emin olamayız.” (bbctürkçe)