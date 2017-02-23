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Esenler’den play-off’a dönüş: 2-0

— 23 Şubat 2017

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de Esenler, Düzzcespor’a 2-0 galip gelerek play-off yolunda yeniden hayat buldu.

Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan haftanın zorlu mücadelesinde Esenler kendisi için kader karşılaşmasına oldukça hırslı çıktı. Play-off mücadelesinde avantajlı durumda bulunan Düzcespor da atak futbol sergiledi. İlk 45 dakikada taraflar gol noktalarında son vuruşu yapmaktan uzak kaldı.

İkinci yarıya kararlı başlayan Esenler FC, Marvin’in kaydettiği golle 1-0 üstün duruma geçti. Düzcespor’un ataklarını yoğunlaştırdığı anlarda Esenler, Junior ile ikinci sayısını bularak kendisi için çok önemli üç puanla sahadan ayrıldı.

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