İngiltere’nin otomobil ihracatı arttı— 23 Şubat 2017
İngiltere Araç Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) tarafından yapılan açıklamaya göre, ocak ayında üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artışla 147 bin 922 oldu.
İngiltere Araç Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) tarafından yapılan açıklamaya göre, ocak ayında üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artışla 147 bin 922 oldu. Bir önceki yıl aynı dönemde 137 bin 552 araç üretilmişti.
Ülkenin otomobil ihracatı ise ocakta yüzde 10,8 büyümeyle 117 bin 916 olurken, yerel satışlar yüzde 3,6 düşüşle 30 bin 6 olarak gerçekleşti.
Böylece üretilen otomobillerin yüzde 79,7’si ihraç edilmiş oldu. (dünya.com)
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