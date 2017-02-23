Londra Gazete
Son haberler
22 Şubat 2017 - İçe kapanmak çözüm mü?
22 Şubat 2017 - Yeni Başkonsolostan ilk mesaj
21 Şubat 2017 - İngiltereli Aleviler Hollanda’da cem bağlayacak
20 Şubat 2017 - “Türkiye’de demokrasi uçurumun başında”
20 Şubat 2017 - Demokrasi İçin Hayır Platformu bu akşam toplanıyor
Home / Spor / KKTC’yi bilardoyla dünyaya tanıtıyor

KKTC’yi bilardoyla dünyaya tanıtıyor

— 23 Şubat 2017

 

Osman Şanlısoy’un gençler kategorisinde uluslararası arenada üç üçüncülüğü var.

Kuzey Kıbrıs’ta bilardoda bir yıldız doğuyor. Yaşı henüz 17, ama gerek ülke içinde, gerekse uluslararası alanda yükselen grafiği ile dikkatleri çekiyor.

Osman Şanlısoy, spor ambargosunun uygulanmadığı tek alan bilardo sporuyla yedi yıldan beri uğraşıyor. Genç ve A Milli takımlarda KKTC’yi temsil eden Osman Şanlısoy, 2013’te Bosna’da, 2015’te Avusturya’da yapılan Avrupa şampiyonalarında gençler takım, 2016’da Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa gençler kategorisindeki şampiyonada da ferdi üçüncülüklere imza attı.

Kuzey Kıbrıs’ta 2015’te düzenlenen uluslararası çaptaki Dr. Fazıl Küçük Turnuvası’nda da gençler takım üçüncülüğü kazanan genç bilardocu, 23-26 Şubat tarihleri arasında İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda KKTC A Milli Takımında yer alacak.

Genç bilardocu Şanlısoy, bu ay İtalya’da büyükler kategorisinde mücadele edecek.

HER GÜN 4-5 SAAT ANTRENMAN YAPIYOR

Her gün 4-5 saati bulan antrenmanlarla hedeflerine ulaşmaya çalışan KKTC’li bilardocu, Namık Kemal Lisesi’nde de eğitimini başarıyla sürdürüyor.

Gazetemizi oğlu Osman ve kızı Selma ile birlikte ziyaret eden baba Mehmet Şanlısoy, uzun yıllar kaldığı Londra’dan döndüğü Kuzey Kıbrıs’ta 2008 yılından beri bilardo sporunun içinde bulunduğunu belirtti.  KKTC Genç Milli Takım antrenörü olarak görev yapan Mehmet Şanlısoy, Kuzey Kıbrıs’taki bilardo ile ilgili bilgiler de verdi.

Federasyon bünyesinde 12 kulüp ve 70 kadar lisanslı sporcu olduğunu kaydeden Mehmet Şanlısoy, ambargoların elini kolunu bağladığı KKTC’nin bilardo ile dışa açıldığını, merkezi Holanda’da bulunan Avrupa Federasyonu’nun Kıbrıs Rumlarının baskısına aldırmadan kendilerine destek verdiğini kaydetti.

Genç bilardocu Şanlısoy, İngiltere’deki turnuvalara katılmak istiyor.

İNGİLTERE’DEN SPONSOR ARIYORLAR

Baba Mehmet Şanlısoy, Osman’ın daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek, özellikle uluslararası turnuvaların önemli olduğunun altını çizdi. Bilardoda önemli ülkelerden biri olan İngiltere’deki çeşitli turnuvalara Osman’ın katılmak istediğini, ancak yaşadıkları sponsor sorunu için yardım istediklerini kaydetti.

KKTC’yi başarıyla temsil ederek, bu alanda adını duyuran Osman için İngiltere’deki işadamlarımızdan destek beklediklerini kaydeden baba Şanlısoy, “Osman’a sponsor olacak kişi ve kuruluşlar eminim bundan fazlasıyla gurur duyacaklardır” dedi.

Osman Şanlısoy’a, babası Mehmet ve ablası Selma da her türlü desteği veriyor.

 

 

 

 

Haber Okunma Sayısı: 24
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 834

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close