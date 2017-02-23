KKTC’yi bilardoyla dünyaya tanıtıyor

Kuzey Kıbrıs’ta bilardoda bir yıldız doğuyor. Yaşı henüz 17, ama gerek ülke içinde, gerekse uluslararası alanda yükselen grafiği ile dikkatleri çekiyor.

Osman Şanlısoy, spor ambargosunun uygulanmadığı tek alan bilardo sporuyla yedi yıldan beri uğraşıyor. Genç ve A Milli takımlarda KKTC’yi temsil eden Osman Şanlısoy, 2013’te Bosna’da, 2015’te Avusturya’da yapılan Avrupa şampiyonalarında gençler takım, 2016’da Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa gençler kategorisindeki şampiyonada da ferdi üçüncülüklere imza attı.

Kuzey Kıbrıs’ta 2015’te düzenlenen uluslararası çaptaki Dr. Fazıl Küçük Turnuvası’nda da gençler takım üçüncülüğü kazanan genç bilardocu, 23-26 Şubat tarihleri arasında İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda KKTC A Milli Takımında yer alacak.

HER GÜN 4-5 SAAT ANTRENMAN YAPIYOR

Her gün 4-5 saati bulan antrenmanlarla hedeflerine ulaşmaya çalışan KKTC’li bilardocu, Namık Kemal Lisesi’nde de eğitimini başarıyla sürdürüyor.

Gazetemizi oğlu Osman ve kızı Selma ile birlikte ziyaret eden baba Mehmet Şanlısoy, uzun yıllar kaldığı Londra’dan döndüğü Kuzey Kıbrıs’ta 2008 yılından beri bilardo sporunun içinde bulunduğunu belirtti. KKTC Genç Milli Takım antrenörü olarak görev yapan Mehmet Şanlısoy, Kuzey Kıbrıs’taki bilardo ile ilgili bilgiler de verdi.

Federasyon bünyesinde 12 kulüp ve 70 kadar lisanslı sporcu olduğunu kaydeden Mehmet Şanlısoy, ambargoların elini kolunu bağladığı KKTC’nin bilardo ile dışa açıldığını, merkezi Holanda’da bulunan Avrupa Federasyonu’nun Kıbrıs Rumlarının baskısına aldırmadan kendilerine destek verdiğini kaydetti.

İNGİLTERE’DEN SPONSOR ARIYORLAR

Baba Mehmet Şanlısoy, Osman’ın daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek, özellikle uluslararası turnuvaların önemli olduğunun altını çizdi. Bilardoda önemli ülkelerden biri olan İngiltere’deki çeşitli turnuvalara Osman’ın katılmak istediğini, ancak yaşadıkları sponsor sorunu için yardım istediklerini kaydetti.

KKTC’yi başarıyla temsil ederek, bu alanda adını duyuran Osman için İngiltere’deki işadamlarımızdan destek beklediklerini kaydeden baba Şanlısoy, “Osman’a sponsor olacak kişi ve kuruluşlar eminim bundan fazlasıyla gurur duyacaklardır” dedi.