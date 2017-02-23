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Leicester’e umut veren yenilgi: 1-2

— 23 Şubat 2017

Vardy’nin golü Leicester City’yi rövanş maçı için ümitlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Sevilla, İngiliz rakibi Leicester City’yi 2-1 mağlup etti.

İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Sarabia ve 62. dakikada Correa kaydederken, İngiliz ekibinin tek golünü ise 73. dakikada Vardy attı.

Rövanş mücadelesi 14 Mart Salı günü İngiltere‘de oynanacak.

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