Leicester’e umut veren yenilgi: 1-2

Londra’ya ilk kadın Emniyet Müdürü— 23 Şubat 2017
Guardian gazetesinin manşetinde “Cressida Dick, Londra Emniyeti’nin başına geçecek ilk kadın” ifadeleri yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Sevilla, İngiliz rakibi Leicester City’yi 2-1 mağlup etti.
İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Sarabia ve 62. dakikada Correa kaydederken, İngiliz ekibinin tek golünü ise 73. dakikada Vardy attı.
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