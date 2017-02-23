Lider GS FC kayıpsız geçti: 3-0

Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme’de lider GS FC, haftayı kayıpsız kapattı.

Pymmes Park sahasında Pekünspor’un konuğu olan GS FC, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bazı önemli oyuncularından yoksun olarak sahaya çıkan Sarı-Kırmızılı ekip, iyi direnen Pekünspor önünde ilk 45 dakikada gole ulaşamadı.

İkinci devrenin hemen başında Victor Igbo’nun asisti ve Llyod Barzey’in vuruşuyla ile ilk golünü bulan GS FC, ilerleyen dakikalarda iki muhteşem gol daha kazandı. Maçın yıldızı kaptan İzci Eren, 30 ve 40 metrelerden iki nefis vuruşla topu ağlara gönderip, skoru da 3-0 olarak ilan etti.