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Lider GS FC kayıpsız geçti: 3-0

— 23 Şubat 2017

GS FC, haftanın en güzel gollerinin atıldığı maçı kazandı ve yoluna devam etti.

Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme’de lider GS FC, haftayı kayıpsız kapattı.

Pymmes Park sahasında Pekünspor’un konuğu olan GS FC, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bazı önemli oyuncularından yoksun olarak sahaya çıkan Sarı-Kırmızılı ekip, iyi direnen Pekünspor önünde ilk 45 dakikada gole ulaşamadı.

İkinci devrenin hemen başında Victor Igbo’nun asisti ve Llyod Barzey’in vuruşuyla  ile ilk golünü bulan GS FC, ilerleyen dakikalarda iki muhteşem gol     daha kazandı. Maçın yıldızı kaptan İzci Eren, 30 ve 40 metrelerden iki nefis vuruşla topu ağlara gönderip, skoru da 3-0 olarak ilan etti.

İzci Eren attığı iki şık golle maça damgasını vurdu.

 

 

 

 

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