Londra’ya ilk kadın Emniyet Müdürü— 23 Şubat 2017
Guardian gazetesinin manşetinde “Cressida Dick, Londra Emniyeti’nin başına geçecek ilk kadın” ifadeleri yer aldı.
Guardian gazetesinin manşetinde “Cressida Dick, Londra Emniyeti’nin başına geçecek ilk kadın” ifadeleri yer aldı.
Dick’in göreve atanması Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın yanı sıra Muhafazakar ve İşçi Partililer tarafından da desteklendi.
Guardian’ın emniyet editörü Vikram Dodd’a göre bir yandan emniyet bütçesinde yüz milyonlarca tasarrufa gidip diğer yandan da güvenliği sağlaması gereken Dick’i zor bir görev bekleyecek.
i gazetesinin manşetinde de Londra’nın ilk kadın emniyet müdürü Cressida Dick vardı. 188 yıllık polis teşkilatındaki bu ilke dikkat çeken gazete, Dick’in polisin 2005 yılında metroda masum bir Brezilyalıyı öldürdüğü operasyonu yönetmesi nedeniyle eleştirildiğini yazdı. Bu atama, Brezilyalı genç Jean Charles de Menezes’in ailesinin de tepkisini çekti.
(bbctürkçe)
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