OHAL döneminde Türkiye’deki muhalefete baskı arttı

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) her yıl açıkladığı küresel görünüm raporunda, Türkiye’de muhaliflere uygulanan baskının arttığını vurguladı.

159 ülkenin incelendiği 2016 raporunda, genel olarak dünya çapında siyasetçilerin kullandığı kutuplaştırıcı dilin tehlikeli bir dünya ortaya çıkardığı aktarıldı.

ABD ve Avrupa’da nefret söyleminin özellikle mültecileri hedef alacak şekilde şiddetlendiği belirtildi.

Bu durumun ırk, cinsiyet, milliyet ve din ayrımında daha çok saldırının yaşanmasına yol açabileceğine dikkat çekildi.

BİZLERE KARŞI ONLAR

Türkiye, ABD, Macaristan, Hindistan ve Filipinler gibi ülkelerin liderleri kutuplaştırıcı bir dil kullanmak ile suçlanırken, bu durumun toplumlarda ‘günah keçilerinin’ yaratılmasına neden olduğu ifade edildi.

2016 yılının ‘bizlere karşı onlar’ söyleminin aktif bir şekilde kullanıldığı ve dünya genelinde insan haklarının gerilediği bir yıl olarak ortaya çıktığı vurgulandı.

Rakamlarla Af Örgütü’ne göre 2016

En az 23 ülkede savaş suçu işlendi.

36 ülke mültecileri haklarının tehlikede olduğu ülkelere geri gönderdi.

ülke mültecileri haklarının tehlikede olduğu ülkelere geri gönderdi. 22 ülkede insan hakları için barışçıl bir şekilde eylem yapan kişiler öldürüldü.

ülkede insan hakları için barışçıl bir şekilde eylem yapan kişiler öldürüldü. 75 bin mülteci Suriye ve Ürdün arasındaki topraklarda mahsur kaldı.

mülteci Suriye ve Ürdün arasındaki topraklarda mahsur kaldı. 6 binkişi Filipinler’deki uyuşturucu savaşı sırasında hayatını kaybetti.

Uluslararası Af Örgütü’nün genel sekreteri Salil Shetty, Almanya’da Adolf Hitler’in başa geldiği yıllara dikkati çekerek, “2016, 1930’lardan beri görülmediği bir şekilde suçlama, nefret ve korkunun hakim olduğu ‘biz ve onlar’ söyleminin küresel anlamda kullanıldığı bir yıl oldu” ifadesini kullandı.

ABD’nin yeni seçilen başkanı Donald Trump’ın söyleminin ‘daha öfkeli ve bölücü politikalara’ örnek teşkil ettiği belirtildi.

TÜRKİYE BÖLGENİN EN ÇALKANTILI ÜLKESİ

Türkiye ise raporda Avrupa ve Orta Asya bölgesi içinde en büyük çalkantının yaşandığı ülke olarak tanımlanıyor.

Kurum, Güneydoğu’da devam eden çatışmalar, bombalı ve silahlı saldırılar ile Temmuz ayında gerçekleşen başarısız darbe girişiminin yaşandığı Türkiye’de hükümetin insan hakları karnesinin zayıfladığını aktardı.

Uluslararası Af Örgütü, başarısız darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen ile mücadele kapsamında 90 bin kamu çalışanının altı aylık OHAL döneminde işten çıkarıldığını, 40 bin kişinin tutuklu bulunduğunu, yüzlerce medya kuruluşunun, sivil toplum örgütünün kapatıldığını, gazetecilerin, akademisyenlerin ve milletvekillerinin tutuklandığını aktardı.

OHAL’in son olarak 3 ay daha uzatılmasından bu yana açığa alınan ya da işten atılan kamu görevlisi sayısı 100 bini aşmış durumda.

Uluslararası Af Örgütü’nün yıllık raporunda Türkiye:

40.000

kişi, 6 aylık OHAL süresince gözaltına alındı

184 yayın kuruluşu kapatıldı

yayın kuruluşu kapatıldı 118 gazeteci gözaltına alındı

gazeteci gözaltına alındı 375 dernek ve vakıf KHK ile kapatıldı

Kaynak: Uluslararası Af Örgütü

Raporda, “Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilân edilen olağanüstü hâl (OHAL) döneminde muhalefete baskı arttı” ifadesi kullanıldı.

Muhaliflerin ve Kürtlere yakın duran isimlerin de bu süreçten etkilendiği belirtilen raporda, işkence ve kötü muameleye dair kanıtların bulunduğu aktarıldı.

OHAL döneminde gözaltına alınan 118 gazetecinin hâlâ mahkemeye çıkarılmadığı ve 184 medya kuruluşunun kapatıldığı belirtildi.

YARIM MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

Örgüt, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin cezasız kaldığını aktarırken, özellikle bu durumun bir dönem 24 saat sokağa çıkma yasağı uygulanan ve Kürtlerin çoğunlukta yaşadığı Güneydoğu’da görüldüğünü belirtti.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci anlaşmasının yüzlerce göçmen ve sığınmacının geri dönmesine yol açtığı da aktarıldı. (bbctürkçe)