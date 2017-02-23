Tek adam yönetimine HAYIR”

Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumuna tepki olarak İngiltere’de faaliyet gösteren 25 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek kurduğu ‘Demokrasi İçin Hayır Platformu Britanya’ geniş katılımlı ilk toplantısını Pazartesi akşamı gerçekleştirdi.

Edmonton’da bulunan Kervan Düğün Salonu’nda halkla buluşan Platform üyeleri, Türkiye’deki sistem değişikliğine neden “Hayır” dediklerini açıkladılar, gelen soruları yanıtladılar.

PLATFORMA DESTEK VEREN ÖRGÜTLER

Platforma; Britanya Alevi Federasyonu, Day-Mer, Gikder, Tilkililer, Kürt Halk Meclisi, Paz-Der, Türk Eğitim Birliği, Bozcader, Kırkısraklılar, Dersimliler, Cem Evi, Sosyalist Kadınlar Birliği, Britanya Alevi Kadınlar Birliği, ELCO, Nurhak Kültür Merkezi, Kürecikliler Kültür Merkezi, Tohum Kültür Merkezi, HDP İngiltere, Alxas Kistik, Kaşanlılar Dayanışma Derneği, Avrupa Demokratik Kadın Harekatı, Cambridge Türkçe Konuşanlar Grubu, Roj Kadın Meclisi, Essex Hayır Grubu ile Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi destek veriyor.

“NEDEN HAYIR DİYORUZ”

Halkla buluşmada öne çıkan ifadeler şöyle: “Hayır diyoruz. Avazımız çıktığı kadar bağıracağımızı ve bir kez daha karanlığa karşı aydınlığı savunacağımızı ilan ediyoruz. Bizler Britanya’da yaşayan ve ‘Demokrasi İçin Hayır’ diyen Türkiyeliler olarak adaletten, özgürlükten, halkların kardeşliğinden yana olan duruşumuzu el ele, omuz omuza vererek dosta düşmana karşı ortaya koyuyoruz. Laik, demokratik halkların barış içinde yaşadığı, dillerin, kültürlerin yasaklanmadığı, insanın insana kul olmadığı bir ülke arzuluyoruz. Faşist anlayışa ve dayatmasına ‘Hayır’ diyoruz. Biliyoruz ki tüm darbeciler özgürlüklerden korkar ve korkularını darbelerle bastırmaya çalışır. Seçtiğimiz milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler, gazeteciler, üniversite öğrencileri cezaevindeler. Kadınları, çocukları, Kürt halkını katleden bir anlayışla mücadele ediyoruz. Tüm dünyanın gözünün içine baka baka kendilerine muhalif görünen herkesi hücrelere sokarak ‘Evet’ oyu kullanıyorlar.”

Yaklaşık iki saat süren toplantıda Platform üyeleri ve destekçileri, 16 Nisan’a kadar “Hayır” diyeceklerini ve bunun nedenlerini topluma en iyi biçimde anlatacaklarını da ifade ettiler.