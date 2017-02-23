Türk marketine rekor çöp cezası

Enfield’da bulunan Elvan Food Centre, Epping Ormanına çöp bırakma suçundan tarihi cezaya çarptırıldı. Bırakılan çöpler arasında sebze-meyve kasaları, alışveriş paketleri ve kartonlar bulundu.

Elvan Food Centre’ın günlük operasyon işleyişinden sorumlu olan Uygar Altun, Thames Magistrates Mahkemesi kararınca 3 bin pound para cezasına çarptırıldı.

Elvan Food Ltd. şirketi ise 20 bin 430 pound miktarında para cezasına çarptırıldı. Bu rakam, ormana çöp bırakma suçu para cezaları arasında bugüne kadar en yükseği olarak kayıtlara geçti.

Davaya bakan hakim Jane Mclvor, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bugüne kadar gördüğü en ciddi orman kirletme suçlarından birinin bu davada görüldüğünü belirtti.

Epping Forest Committee başkanı Philip Woodhouse ise yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “Epping Ormanına bırakılan çöp ve atıklar konusunda hassasiyetimiz güçlüdür ve hiçbir zaman toleransımız yoktur. Bizim görevimiz tarihi değeri olan bu alanı korumak ve yaşatmaktır. Bu alanın kirletilmesi kesinlikle yasa dışı bir durumdur.”

The City of London Corporation, çöp ve atık bırakma (fly-tipping) yapan kurumları veya kişileri ifşa eden kişilere ayrıca 500 pound ödül verdiğini de hatırlattı.