Yazar Helen Bailey cinayeti— 23 Şubat 2017
Times gazetesinin birinci sayfasında yer verdiği haber yazar Helen Bailey’in öldürülmesi ile ilgili.
Times gazetesinin birinci sayfasında yer verdiği haber yazar Helen Bailey’in öldürülmesi ile ilgili.
Mahkeme, 51 yaşındaki yazarın 56 yaşındaki nişanlısı Ian Stewart tarafından öldürüldüğüne hükmetti. Bailey’in cesedi, öldürüldükten üç ay sonra evinin garajındaki bir fosseptik çukurunda bulunmuştu.
Stewart’ın yazar Bailey’in 4 milyon sterlinlik servetine el koymak için bu cinayeti işlediği tahmin ediliyor. Stewart’ın 2010 yılında ölen eski eşini de öldürmüş olabileceği nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldı. (bbctürkçe)
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