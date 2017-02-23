TC Başbakanı Binali Yıldırım, Kıbrıs konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Kıbrıs ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

“Kıbrıs’ta maalesef Rum tarafı ‘Anlaşıyoruz, anlaşacağız’ diye algı operasyonu yaptı. Sonra şuur altı ortaya çıktı. Enosis kararı anlaşma ile taban tabanı zıt. Akıncı görüşmeye gitmeyecek. Bu çocuk oyuncağı değil”.Kaynak: Yıldırım: “Akıncı görüşmeye gitmeyecek. Bu çocuk oyuncağı değil” (HaberKıbrıs)