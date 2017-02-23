AB: İngiltere’ye sıfır maliyet sağlanmayacak— 22 Şubat 2017
Brexit sürecini başlatmaya hazırlanan İngiltere ayrılık sonrası yapacağı ticaret anlaşmalarını şekillendirmeye çalışıyor.
TC Başbakanı Binali Yıldırım, Kıbrıs konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, Kıbrıs ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:
“Kıbrıs’ta maalesef Rum tarafı ‘Anlaşıyoruz, anlaşacağız’ diye algı operasyonu yaptı. Sonra şuur altı ortaya çıktı. Enosis kararı anlaşma ile taban tabanı zıt. Akıncı görüşmeye gitmeyecek. Bu çocuk oyuncağı değil”.Kaynak: Yıldırım: “Akıncı görüşmeye gitmeyecek. Bu çocuk oyuncağı değil” (HaberKıbrıs)
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