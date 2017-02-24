Artı-Bir platformu çalışmalarına başladı

+1 Türkiye Düşünce ve Eylem Platformu anayasa referandumu konusunda yürüttüğü kampanya çalışmalarını Newington Green’de başlattı. Newington Green sakinleri siyasi partilerle ilgisi olmayan bir grubun böyle bir çalışma yapmasını ilgiyle karşıladılar ve +1 Türkiye’nin faaliyetlerini öğrenmek istediler.

“+1 TÜRKİYE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE İÇİN BEN DE VARIM!”

Platform adına açıklama yapan Füsun Yaman; “Biz siyasi bir oluşum değiliz; bir sivil toplum örgütüyüz. Siyasetçilere değil halka güveniyoruz. Çağdaş Türkiye için bir katkıda bulunmak için etkin çözümler arıyoruz. Bu konuda düşünce üretiyor ve eylemler yapıyoruz.” Çalışmalarını hangi alanda yürüttükleri sorusuna Yaman söyle cevap verdi: “Çalışma alanlarımız özellikle geniş tutuldu. Sosyal projeler, kadın, eğitim, çocuklar, politika, çevre ve doğal kaynaklar, kültür ve sanat kısaca Türkiye’ye katkı sağlayacak her şey çalışma alanımız kapsamında ama bu seneki önceliğimiz “Anayasa referandumu” ve “Kadının toplumdaki yeri”. İşte bu nedenle +1 Türkiye olarak anayasa referandumunu halkımıza anlatmak ve onları karşı karşıya oldukları tehlike konusunda bilgilendirmek en büyük önceliğimiz. Bu nedenle bugün Newington Green’deyiz.”

NEDEN HAYIR?

Amaçlarının halkı düşündürmek olduğunu açıklayan Yaman şöyle anlattı: “Neden Hayır? sorusunu soruyoruz çünkü bu bir parti meselesi değil, bir vatan meselesi. Okuyun, kendiniz görün diyoruz. Çağdaş Türkiye’yi korumak ve çocuklarımızı mutlu ve huzurlu yarınlarda yaşatmak istiyorsak, geleceğimizi kontrol etmeli ve yaklaşan anayasa referandumunda halk olarak sözümüzü söylemeliyiz. Bizim de amacımız halkımızı “Neden Hayır” ve “Neden Evet” konusunda politik fikirlere takılmadan Türkiye’nin yarınları için düşündürmek” Çalışma sırasında esnaf ziyaretleri yapıldı. Buradaki izlenimlerimiz şöyle diye ekledi Yaman ”Bu bölge aslında politik olarak düşünüldüğünde anayasa değişikliğine “Evet” diyebilecek bir bölge. Ama konuşmalar sırasında gördük ki vatandaşlarımıza “Neden Hayır” dediğimizi anlattığımızda kafalarında soru işaretleri oluştu. Belki de “Neden Evet”, bu değişikliğe memleketini seven kim evet der ki diye düşünmeye başladılar.”.

“ÇALIŞMAYA DEVAM”

Çalışmalarına yoğun olarak devam edeceklerini söyleyen Yaman “Biz gücümüzü gönüllülük ilkesiyle ülkesi için çalışan yurtseverlerden alıyoruz. Anayasa referandumu çalışmaları için bize katılmaya çağırıyoruz. Herkesin elinden gelen bir şey mutlaka var. Ben de varım diyorsan, gel bize katıl, +1 ol.” dedi.