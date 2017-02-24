Barış için sahne aldılar

KIBRIS’TA kalıcı barışın sağlanabilmesi için Türk ve Rum ses sanatçıları Londra’da ortak sahne alarak, barışa destek verdi.

Türk ve Rum liderlerinin barış ve müzakere görüşmeleri kimi zaman olumlu kimi zaman ise olumsuz gelişmeler ile devam ediyor. Adadaki barış çalışmalarına bir destek de Kıbrıslı Türk ve Rum ses sanatçılardan geldi. Kıbrıslı Türk ses sanatçısı Umut Albayrak ve Kıbrıslı Rum ses sanatçısı Koulis Theodorou, “Barış için Beraber” adlı konserde sahne aldı. Kuzey Londra’da gerçekleşen konseri Britanya’daki Kıbrıslılar Birliği (Union of Cypriots in Britain), Kıbrıslı Sanatçılar Platformu (Cypriot Artists Platform), Enfield Kıbrıslılar Birliği (Enfield Cypriot Association) ve Demokrasi için Kıbrıslı Türkler Birliği (Turkish Cypriot Association for Democracy) organize etti.

17 Şubat Cuma günü gerçekleşen konserde salonun hemen hemen tamamı doldu. Türk ve Rum vatandaşların bir araya geldiği gecede her iki dilde sevilen şarkılar seslendirildi.

Konser hakkında Demokrasi için Kıbrıslı Türkler Birliği adına açıklama yapan Ertanç Hidayettin, “Amacımız iki toplumu bir araya getirip, Kıbrıs’taki barış sürecine katkı yapmak. Maalesef bugünlerde ise tam aksi gibi toplum liderleri barıştan kaçıyorlar. Ancak bizim için tam da bu zamanda böyle birlikteliklere ihtiyacımız var. Bu nedenle böyle bir konseri düzenlemekle gururluyuz ve bence görevimizi yerine getirmiş oluyoruz ama muhakkak ki yeterli değil; daha fazla girişim yapmamız lazım, daha fazla birliktelikler sağlamamız lazım. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz, umarız devamı gelecektir. Henüz planlamadık ama kesinlikle daha etkin olacağız. İki toplumlu konserler olsun, seminerler, toplantılar yapıp. Bu dört derneğin bir araya gelmesi güzel bir başlangıç oldu.” dedi.