Londra Gazete
Son haberler
24 Şubat 2017 - Barış için sahne aldılar
24 Şubat 2017 - Artı-Bir platformu çalışmalarına başladı
23 Şubat 2017 - Bora Aksu moda haftasında damga vurdu
23 Şubat 2017 - “Artık sorumlu bir Cumhurbaşkanı istiyoruz!”
23 Şubat 2017 - Tek adam yönetimine HAYIR”
Home / Toplum haberleri / Barış için sahne aldılar

Barış için sahne aldılar

— 24 Şubat 2017

KIBRIS’TA kalıcı barışın sağlanabilmesi için Türk ve Rum ses sanatçıları Londra’da ortak sahne alarak, barışa destek verdi.

Türk ve Rum liderlerinin barış ve müzakere görüşmeleri kimi zaman olumlu kimi zaman ise olumsuz gelişmeler ile devam ediyor. Adadaki barış çalışmalarına bir destek de Kıbrıslı Türk ve Rum ses sanatçılardan geldi. Kıbrıslı Türk ses sanatçısı Umut Albayrak ve Kıbrıslı Rum ses sanatçısı Koulis Theodorou, “Barış için Beraber” adlı konserde sahne aldı. Kuzey Londra’da gerçekleşen konseri Britanya’daki Kıbrıslılar Birliği (Union of Cypriots in Britain), Kıbrıslı Sanatçılar Platformu (Cypriot Artists Platform), Enfield Kıbrıslılar Birliği (Enfield Cypriot Association) ve Demokrasi için Kıbrıslı Türkler Birliği (Turkish Cypriot Association for Democracy) organize etti.

17 Şubat Cuma günü gerçekleşen konserde salonun hemen hemen tamamı doldu. Türk ve Rum vatandaşların bir araya geldiği gecede her iki dilde sevilen şarkılar seslendirildi.

Konser hakkında Demokrasi için Kıbrıslı Türkler Birliği adına açıklama yapan Ertanç Hidayettin, “Amacımız iki toplumu bir araya getirip, Kıbrıs’taki barış sürecine katkı yapmak. Maalesef bugünlerde ise tam aksi gibi toplum liderleri barıştan kaçıyorlar. Ancak bizim için tam da bu zamanda böyle birlikteliklere ihtiyacımız var. Bu nedenle böyle bir konseri düzenlemekle gururluyuz ve bence görevimizi yerine getirmiş oluyoruz ama muhakkak ki yeterli değil; daha fazla girişim yapmamız lazım, daha fazla birliktelikler sağlamamız lazım. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz, umarız devamı gelecektir. Henüz planlamadık ama kesinlikle daha etkin olacağız. İki toplumlu konserler olsun, seminerler, toplantılar yapıp. Bu dört derneğin bir araya gelmesi güzel bir başlangıç oldu.” dedi.

Haber Okunma Sayısı: 31
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 834

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close